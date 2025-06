Sebastian Vettel havia conquistado quatro títulos consecutivos da Fórmula 1 pela Red Bull, mas as grandes mudanças nas regras introduzidas em 2014 quebraram o ímpeto da equipe e o alemão não conseguiu vencer uma corrida na sua última temporada com os taurinos. O tetracampeão prevê um futuro difícil para a Red Bull em 2026 e acha que Max Verstappen pode estar de saída em breve.

O holandês pode se encontrar no mesmo lugar que o Vettel, já que a categoria passará por outra grande mudança em 2026, com a Red Bull mudando da Honda para motores proprietários desenvolvidos em parceria com a Ford. Vettel acha que é possível que os taurinos voltem para o meio do grid.

"É difícil prever", disse Vettel ao programa Sport am Sonntag, da RTL, sobre o futuro de Verstappen. "Em termos de estrutura e pessoal, acho que a Red Bull está em uma posição muito boa. Mas o que está acontecendo não se trata apenas de infraestrutura e pessoal."

"A McLaren se desenvolveu muito bem no último período", continuou o alemão. "A Red Bull não é a força dominante que costumava ser. Mas, embora seja um pouco mais difícil agora, Max e a equipe não estão muito longe da frente".

No entanto, Vettel, de 37 anos, admite que as regras de motor de 2026 são um grande ponto de interrogação para a Red Bull: "Pode dar tudo certo. Mas também é possível que seja um pouco mais difícil nos próximos anos".

A verdade é que a Red Bull já perdeu seu domínio até 2025, com a McLaren à frente da equipe liderada por Christian Horner antes das mudanças nas regras, de modo que o título mundial deste ano também está muito em dúvida.

