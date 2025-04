O tetracampeão de Fórmula 1 Sebastian Vettel acha que a autocrítica pública do piloto da McLaren Lando Norris é algo que deve ser admirado e não criticado.

Em um fim de semana difícil no Bahrein, Norris foi extremamente autocrítico em relação a seus problemas de adaptação ao comportamento de seu carro MCL39, que passou por mudanças significativas em comparação com o carro de 2024 em que ele se destacou.

Enquanto Norris terminou em terceiro lugar depois de se classificar em um modesto sexto lugar no dominante carro da McLaren, seu companheiro de equipe Oscar Piastri conquistou sua segunda vitória na temporada, ficando a apenas três pontos do líder do campeonato, o que levou os comentaristas a apoiar o jovem australiano como o favorito no início do campeonato.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Mario Renzi - Fórmula 1 - Getty Images

Mas, embora Norris tenha sido alvo de muitas críticas ao longo dos anos por ser tão público em relação a quaisquer falhas, o que o britânico explicou ser parte de sua abordagem mental habitual, o alemão ex-F1 diz que sua franqueza na verdade o torna um modelo a ser seguido.

"Acho que é um desenvolvimento positivo porque somos pessoas normais", disse o alemão à agência Reuters. "Temos problemas normais, assim como todo mundo. O heroísmo é bom, mas também faz parte do heroísmo falar sobre seus problemas e suas fraquezas".

"Acho que esse é um grande desenvolvimento para se ver e testemunhar e, você sabe, modelos reais. Não acho que seja um sinal de fraqueza. Pode ser criticado por algumas pessoas, mas se você olhar para o quadro geral, é apenas um progresso".

Vettel, que teve um relacionamento tenso com o ex-companheiro de equipe da Red Bull, Mark Webber, durante sua corrida pelo tetracampeonato entre 2010 e 2013, acredita que a McLaren e seu chefe de equipe, Andrea Stella, serão mais capazes de administrar qualquer tensão entre seus pilotos, já que eles estão prontos para lutar pelo campeonato de pilotos entre si.

Vettel duvidou que a rivalidade entre Norris e Piastri, que venceu no Bahrein e é agenciado por Webber, tivesse o mesmo calor da sua primeira batalha pelo título em 2010.

"Naturalmente, as pessoas sempre buscam entretenimento, o que é bom e faz parte do esporte, mas não vejo esses dois tendo uma parceria realmente intensa e dura", disse ele. "Acho que elas se darão bem e Andrea também está em posição de administrá-las bem".

"As rivalidades hoje em dia são diferentes. Nós nos respeitávamos e essa geração se respeita, mas acho que eles progrediram e conseguem diferenciar melhor do que nós o que está acontecendo na pista e o que está acontecendo fora dela", conclui.

