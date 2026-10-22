F1: Vice-campeão da F3, Slater correrá nos treinos livres do México e de São Paulo pela Audi

Freddie Slater, piloto júnior da Audi e vice-campeão da Fórmula 3 em 2026, fará sua estreia em um carro de Fórmula 1 em duas sessões de TL1 no GP do México e do GP de São Paulo.

A Audi assumiu a equipe Sauber antes da temporada 2026, que marca a estreia da marca alemã na F1. Um dos pontos da temporada inicial é o estabelecimento de uma nova academia de pilotos, cujo sucesso tem recaído em grande parte sobre os ombros de Slater.

Campeão da F4 italiana e da Fórmula Regional Europeia, Slater correspondeu às expectativas ao conquistar o segundo lugar na F3, atrás de Ugo Ugochukwu – o britânico de 18 anos foi o estreante melhor classificado no campeonato.

Antes de dar o salto para a Fórmula 2 com a Invicta – seguindo os passos de seus antecessores da Trident na F3, Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli e Rafael Câmara –, Slater entrará em ação nos TL1 nos GPs do México e do Brasil, ajudando a Audi a cumprir os requisitos do regulamento relativos a jovens pilotos.

Paul Aron, piloto júnior da Alpine, foi 'emprestado' à Audi em duas ocasiões no início desta temporada para sessões de treinos livres, e Slater está assumindo as duas últimas participações obrigatórias de novatos da equipe, substituindo Nico Hulkenberg e Bortoleto uma vez cada.

Freddie Slater, TRIDENT Foto: Dom Gibbons – Fórmula 1 via Getty Images

“Pilotar um carro de F1 em um fim de semana de GP é um grande momento para mim e algo com que venho sonhando desde criança”, disse Slater. “Aprendi muito este ano, e essas participações nos treinos livres com a Audi serão mais uma oportunidade de continuar ganhando experiência na pista".

“Fazer parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Audi já me proporcionou algumas oportunidades incríveis, e sou grato pela confiança e pelo apoio deles. Estou realmente ansioso para entrar na pista: meu foco será fazer o melhor trabalho possível, ajudar a equipe com seu programa e aprender o máximo que puder com ambas as sessões".

“Vimos o Freddie fazer um grande progresso ao longo dos últimos anos, tanto dentro quanto fora das pistas; é o momento certo para ele dar um passo adiante”, avaliou Allan McNish, diretor de corridas da Audi e diretor do programa de jovens talentos.

“Essas participações no México e no Brasil lhe proporcionarão uma experiência valiosa de um fim de semana de corrida da F1 e mais uma chance de continuar seu desenvolvimento antes de dar o salto para a F2 na próxima temporada. Estamos ansiosos para vê-lo no R26 e apoiá-lo nessas duas importantes sessões de TL1".

Colton Herta em Austin

Antes disso, o piloto de testes e desenvolvimento da Cadillac, Colton Herta, entrará em ação no GP dos Estados Unidos, pilotando o carro de Sergio Pérez. Austin marcará a quarta sessão de TL1 do californiano neste ano, embora sua última, em Monza, tenha sido interrompida devido a um suposto problema hidráulico.

Colton Herta, Cadillac Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Dirigir o MAC-26 diante dos fãs americanos no COTA vai ser especial”, disse Herta. “Tenho ótimas lembranças desta pista – vencer minha primeira corrida da IndyCar aqui em 2019 foi um momento importante na minha carreira, então entrar em um carro de F1 neste traçado parece fechar o ciclo".

“Consegui estabelecer um bom ritmo com a equipe nas minhas sessões anteriores de TL1 em Barcelona, Budapeste e Monza, então meu objetivo para a manhã de sexta-feira é simples: executar o programa de testes sem erros, ajudar os engenheiros a coletar bons dados sobre a configuração e devolver o carro ao Checo com um feedback útil para apoiar a equipe pelo resto do fim de semana".

“A seção de alta velocidade no setor um e as curvas fechadas de baixa velocidade no final da volta são um desafio para a configuração do carro, e os solavancos sempre acrescentam uma dimensão extra”, disse o chefe de equipe Marcin Budkowski sobre o Circuito das Américas (COTA).

“Estamos ansiosos para ter Colton de volta ao carro para o TL1 na sexta-feira e também planejamos trazer algumas pequenas melhorias no assoalho e no sistema de resfriamento para avaliação. Colton conhece muito bem este circuito por conta de sua carreira na Indy, então seu feedback será valioso à medida que estabelecemos nossa linha de base para o fim de semana".

Atualmente na 19ª posição na classificação da F2, Herta disse ao Motorsport.com que ainda tem como meta chegar à F1 até 2028, enquanto seus planos para o próximo ano permanecem indefinidos.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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