A Ferrari garantiu o 3° e 4° lugar no GP da Áustria de Fórmula 1 com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente. No entanto, apesar do bom resultado, o sete vezes campeão foi ouvido manifestando preocupação com a estratégia da equipe pelo rádio.

O vice-chefe de equipe da Ferrari, Jerome d'Ambrosio, que estava substituindo Fred Vasseur depois que ele deixou o Red Bull Ring por motivos pessoais, respondeu às preocupações de Hamilton, insistindo que a estratégia ideal foi adotada.

Hamilton explicou ao engenheiro de corrida, Riccardo Adami: "Meus pneus estão bons. Posso prolongar? Quantas voltas faltam?". Em resposta, Adami confirmou que faltavam 20 voltas e o chamou para os boxes, algo que o britânico discordou na época.

"No fim das contas, sabe, não é nada fora do normal. O que tentamos fazer como equipe foi — a Áustria é muito assim —, você tenta fazer a sua estratégia ideal", explicou o vice-chefe da equipe.

"Então, você sabe, você tenta otimizar seu tempo de corrida e foi isso que fizemos com os dois pilotos. Para ser sincero, não havia incentivo para fazer algo diferente, porque as McLarens estavam claramente muito à frente e George muito atrás. Portanto, estávamos no meio deles com os dois carros e simplesmente adotamos uma estratégia otimizada padrão, que era a coisa mais simples a fazer".

"Do ponto de vista de um piloto, sua pergunta sempre é: 'É a melhor? Podemos fazer outra coisa? Eles são pilotos de F1, é isso que eles devem fazer e é isso que eles fazem. Mas, no final, basta mostrar a Lewis agora e olhar para os números e, sim, é isso que faz sentido."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Para ser justo com a equipe de Maranello, Hamilton admitiu após a corrida que, no final das contas, concordou com as escolhas da equipe: "Sim, eu não sabia quantas voltas havia, para ser honesto, naquele momento", explicou. "Honestamente, o ritmo não estava muito bom, mas eu sentia que poderia continuar. O equilíbrio estava bom, mas, em última análise, acho que foi a decisão certa".

