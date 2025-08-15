A Ferrari não está tendo uma temporada fácil em 2025 na Fórmula 1. A equipe terminou o último ano como segunda colocada, com um carro que parecia deixar Charles Leclerc e Carlos Sainz confortáveis em lutar pelo pódio. No entanto, a situação mudou drasticamente para este ano, quando eles deram boas-vindas a Lewis Hamilton.

Até as férias de agosto, Hamilton ainda não conquistou nenhum pódio e, inclusive, já deixou claro que está extremamente desconfortável com o carro que lhe foi entregue.

Com a mudança de regulamento de 2026 e o teto de gastos implementado, a equipe fica de 'mãos atadas' sobre o que pode fazer, já que os investidores e grandes nomes não podem simplesmente injetar mais dinheiro para tentar mudar a situação com atualizações e contratação de novos talentos.

Para Piero Ferrari, vice-presidente da Scuderia, isso torna o sucesso "muito complicado" de ser alcançado. Mesmo com o conhecimento do heptacampeão e os estudos sendo compartilhados, as coisas ainda não estão simples.

Em entrevista ao Gazzetta dello Sport, Piero analisou a atual situação da equipe, destacando o que 'impede' a Scuderia de voltar aos seus tempos de glória.

"Acho que é uma questão de ciclos", disse ele. "A F1 sempre funcionou assim, e quando você inicia um ciclo negativo, não sabe quando chegará ao fundo do poço".

"Hoje, é muito complicado porque não é possível gastar mais dinheiro para cobrir as lacunas, dadas as restrições do teto orçamentário. É preciso reunir uma série de fatores positivos para mudar o curso".

No momento, a Ferrari está 299 pontos atrás da McLaren, que lidera a tabela da F1 de 2025. Enquanto isso, a Mercedes tem um déficit de apenas 24 para a Scuderia e é importante ressaltar que a equipe de Brackley já chegou a superar os italianos por algumas etapas.

