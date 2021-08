A Fórmula 1 encerrou a primeira metade da temporada de 2021 com o GP da Hungria, prova que teve a vitória inédita de Esteban Ocon. Mas, a segunda colocação ficou com Lewis Hamilton, que saiu de Budapeste novamente na liderança do campeonato, concretizando a maré de azar de Max Verstappen, que chegou a ficar 33 pontos à frente do inglês.

Neste vídeo, o repórter do Motorsport.com, Erick Gabriel, repassa a temporada de Verstappen desde a primeira prova até as últimas corridas, e também projetou as próximas, que podem favorecer o piloto da Red Bull.

