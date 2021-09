O acidente entre Max Verstappen, holandês da Red Bull, e Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, no GP da Itália dividiu os fãs da Fórmula 1 e levantou polêmicas em relação às punições impostas na categoria.

Por isso, o Motorsport.com entrevistou o piloto Felipe Giaffone, que é comentarista de F1 na Band e já trabalhou como comissário, para explicar a decisão de punir o competidor da RBR com três posições no grid do GP da Rússia.

O convidado também deu sua opinião sobre a batida de Monza e falou sobre o incidente na ótica de quem compete. Além disso, o analista trouxe bastidores de como funcionam as formulações de penalidades na elite do esporte a motor mundial e também projetou a rivalidade entre os dois grandes nomes de 2021. É o que você confere na entrevista em vídeo abaixo:

