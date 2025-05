F1: Villeneuve acusa McLaren de "fraqueza" na corrida de Ímola

Jacques Villeneuve acusou a McLaren de ser fraca quando se trata de lutar contra a Red Bull. O campeão de Fórmula 1 de 1997 atacou a equipe sediada em Woking depois que Max Verstappen ultrapassou Oscar Piastri em seu caminho para a vitória no no GP da Emilia Romagna.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, falou sobre sua surpresa com a vantagem de ritmo que Verstappen tinha sobre Piastri e Lando Norris.

A McLaren trabalhou na troca de Norris e Piastri durante a corrida, com o australiano usando pneus mais velhos, e Villeneuve, em fala na Sky Sports F1, acredita que a falta dessa 'malandragem' agora está custando pontos à McLaren: "A McLaren mostra fraqueza. Basicamente, eles não mostram a força que a Red Bull está sempre mostrando ano após ano".

"É como se eles tivessem medo de ser agressivos na tentativa de vencer o campeonato de pilotos e tivessem medo de enfrentar Piastri. É muito, muito estranho. Piastri errou na primeira curva. Ele foi pego dormindo. Ele nunca deveria ter saído da curva em segundo lugar e não tinha ritmo, o que foi estranho. Norris tinha mais ritmo".

"No reinício, a McLaren sabia que era uma questão de voltas antes de Norris ultrapassar Piastri com a diferença de pneus, isso era óbvio. 100% de certeza de que ele chegaria à frente, então por que fazê-lo perder três voltas em vez de dar a ele uma chance contra Verstappen?"

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

A vitória do holandês reduziu a liderança de Piastri no campeonato para 22 pontos, enquanto o segundo lugar de Norris está 13 pontos atrás de seu companheiro de equipe.

Villeneuve diz que o fato de a McLaren não ter dado prioridade a nenhum piloto está agora jogando a favor de Verstappen na disputa pelo título.

Ele acrescentou: "Porque Verstappen está disputando o campeonato. Você não quer dar vitórias a Verstappen. Isso significa mais pontos para ele no campeonato de pilotos".

"Eles parecem estar satisfeitos com o segundo e o terceiro lugares. A McLaren tem um carro em que um bom fim de semana significa primeiro e segundo. Qualquer coisa abaixo disso é um pouco decepcionante".

"O primeiro e o terceiro lugares são bastante aceitáveis, mas eles parecem satisfeitos com o segundo e o terceiro lugares. Isso é fraqueza. Você pode ver isso também na estratégia. Quando Norris fez uma corrida longa, por que você o colocou no pit?"

"Você tomou a decisão de largar. Você fica na pista. Seu ritmo ainda é bom. Então, por que fazer o pit um pouco mais cedo? É como se você estivesse com medo de tentar. Eles não aproveitaram o safety car virtual. No final do dia, com o outro safety car, não fez diferença. Mas, ainda assim, isso mostra a falta de 'vamos tentar'", concluiu.

