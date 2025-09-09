Após mais uma corrida complicada de Andrea Kimi Antonelli, o piloto da Mercedes voltou a ser alvo de críticas, com o campeão de 1997 da Fórmula 1, Jacques Villeneuve, comparando o momento do italiano com o de Gabriel Bortoleto.

Apesar da nona colocação no GP da Itália deste domingo, Antonelli teve mais um fim de semana abaixo do esperado, terminando abaixo de sua posição de largada, muito prejudicado por sua punição de 5s pelo incidente com Alex Albon.

Em entrevista à F1TV após o fim da corrida em Monza, o canadense não poupou críticas a Antonelli, comparando a situação do italiano com a do brasileiro, citando o fato de o piloto da Mercedes ter acumulado mais de nove mil quilômetros de testes ao longo de 2024.

"Se você olhar para Bortoleto, um novato, em uma Sauber, ele traz bons resultados, bons pontos, está sólido. Você [Antonelli] está em uma Mercedes. Você fez milhões de testes durante as férias, você está preparado. Você não chegou aqui como um jovem novato, você chegou aqui muito bem preparado".

Villeneuve ainda comparou a situação de Antonelli com a de Russell, com o britânico tendo mais do que o triplo de pontos do italiano (194 x 66), citando o caso do jovem piloto com Albon no GP da Itália.

"Seu companheiro de equipe está andando na frente, ele tem mais do que o dobro de seus pontos. Você não pode ficar satisfeito com um nono lugar, e esse tipo de manobra [com Albon, que lhe rendeu a punição], você não pode jogar outro carro na grama ali. Você não pode fazer isso na F1. Você faz isso na F4, e mesmo lá não se faz isso. Ele teve sorte de ter recebido apenas 5s".

Para o canadense, uma das explicações por trás deste momento de Antonelli é a forma apressada como ele foi trazido para a F1, com o dever de ocupar a vaga deixada por Lewis Hamilton.

"Ele está pagando o preço pela forma como foi trazido para a F1. Ele foi trazido com muita pompa; ele é próximo Max Verstappen, ele é o próximo Lewis Hamilton, ele vem para substituir Lewis Hamilton. Então, quando você chega com esse tipo de imagem, você precisa estar no mesmo caminho que Max estava quando chegou, o mesmo de Lewis".

"E isso não está acontecendo, e ele não está progredindo. Esse é o maior problema". concluiu.

