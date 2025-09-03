F1 - Villeneuve faz análise enfática sobre Tsunoda: "Ele só chegou lá por causa da Honda"
Canadense opinou sobre desempenho atual do companheiro de equipe de Verstappen, afirmando que japonês "já chegou ao auge"
O campeão de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, não se conteve em sua avaliação do piloto da Red Bull, Yuki Tsunoda. O japonês está em sua quinta temporada na categoria, tendo sido promovido para a equipe principal depois de mais de quatro anos na AlphaTauri (atual Racing Bulls), substituindo Liam Lawson após as duas primeiras etapas de 2025.
Nos últimos anos, a Red Bull tem se esforçado para encontrar um segundo piloto que consiga extrair do carro o mesmo desempenho que Max Verstappen. E, embora o conselheiro do time austríaco, Helmut Marko, tenha confirmado neste fim de semana que o piloto de 25 anos tem até "por volta do México" para provar seu valor para uma vaga em 2026, Villeneuve afirmou que Tsunoda já atingiu seu auge.
"Acho que eles já sabem o que ele vale. Eles o têm há quantos anos? Cinco anos com a 'Red Bull Junior' e a equipe principal. Eles sabem que ele não é bom o suficiente", explicou o canadense à Sky Sports. "Eles sabem que ele atingiu seu auge. Ele de fato atingiu seu auge! Ele só chegou lá por causa da Honda".
Quando o apresentador Simon Lazenby apontou que muitas pessoas no paddock o consideram tão talentoso quanto muitos dos outros pilotos, Villeneuve foi rápido em encerrar a afirmação.
Jacques Villeneuve
Foto de: Peter Fox / Getty Images
"Isso é bom o suficiente? Quando se trata de uma equipe como a Red Bull, como a McLaren. Vamos lá, você quer dois pilotos que lutem. Não há isso [na Red Bull]. Esse é o problema, eles sabem que ele não é bom o suficiente. Então, o que você faz? Mantém um piloto que talvez consiga alguns pontos, mas que não ajuda a desenvolver o carro ou a impulsionar a equipe? Ou arrisca com outra pessoa?", continuou.
Atualmente, Tsunoda está em 18º lugar na classificação de pilotos, com 10 pontos. Em comparação, Verstappen está em terceiro lugar, tendo marcado 187 dos 194 pontos da Red Bull.
