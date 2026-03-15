F1- Villeneuve: "Hamilton e Leclerc arruinaram a corrida da Ferrari"
Campeão de 1997 acredita que a disputa entre companheiros de equipe eliminou a chance da Scuderia conseguir um resultado melhor
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
O campeão da temporada de 1997 da Fórmula 1 Jacques Villeneuve afirmou que a disputa acirrada na pista entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante o GP da China "arruinou a corrida da Ferrari".
A prova no Circuito Internacional de Xangai contou com uma emocionante disputa entre os dois pilotos da Scuderia; Hamilton terminou em terceiro, conquistando seu primeiro pódio com a equipe de Maranello, enquanto Leclerc ficou em quarto.
“Bem, foi justo porque ele terminou em terceiro e conseguiu vencer seu companheiro de equipe, então sim, acabou dando certo, mas foi um pouco extremo e destruiu a corrida da Ferrari”, disse Villeneuve à Sky Sports F1 sobre Hamilton. “Eles estavam em segundo e terceiro.”
Enquanto assistia ao replay, o canadense acrescentou: “Ele fez isso na frenagem, bem tarde, e então eles estavam lutando muito, destruindo os pneus, e nessas duas voltas perderam cinco segundos para Antonelli.”
A tricampeã da W Series, Jamie Chadwick, discordou, argumentando que a Ferrari percebeu que a Mercedes, que terminou em primeiro e segundo com Kimi Antonelli e George Russell, não era sua rival hoje.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
“Não acho que a Mercedes fosse o adversário deles hoje, e, para ser sincera, gosto bastante do fato de que eles estão dando tudo de si”, disse ela. “Também gostei do fato de que ambos pareciam bastante felizes. Charles também disse: ‘Na verdade, estou me divertindo um pouco’.”
"OK, sim, o início da ultrapassagem é impulsionado pela nova configuração que temos, e isso parece um pouco diferente e talvez um pouco difícil de entender, mas o que eu gosto é que a execução da ultrapassagem ainda é realmente arriscada."
"Para ter boa habilidade de corrida, é preciso ter boa percepção, e acho que gosto bastante dessa parte, e é aí que você vê um campeão mundial como Lewis Hamilton simplesmente se destacar e, mesmo com Charles aqui, ele tem uma percepção tão boa da arte da corrida. Foi isso que lhe rendeu o pódio hoje e foi ótimo de ver."
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria
F1: Villeneuve diz que Piastri deve estar se sentindo péssimo e avalia gestão da McLaren
ANÁLISE F1: Bearman é um possível substituto para Hamilton no futuro da Ferrari?
F1: Chefe da Ferrari admite que ficou "preocupado" ao acompanhar a disputa Hamilton x Leclerc na China
F1: Leclerc "adorou" disputa contra Hamilton no GP e elogia impacto do novo regulamento nas corridas
F1: Hamilton comemora primeiro pódio com a Ferrari e agradece por "uma das corridas mais divertidas" da carreira
Últimas notícias
F1- Villeneuve: "Hamilton e Leclerc arruinaram a corrida da Ferrari"
F1: Vencedores e perdedores do espetacular GP da China
F1 - Wolff responde críticas de Verstappen sobre regulamento de 2026: "Ele está em um pesadelo"
VÍDEO: Alonso é flagrado descansando as mãos na reta da China e acenando para Pérez ao sofrer ultrapassagem; assista
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários