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F1- Villeneuve: "Hamilton e Leclerc arruinaram a corrida da Ferrari"

Campeão de 1997 acredita que a disputa entre companheiros de equipe eliminou a chance da Scuderia conseguir um resultado melhor

Lydia Mee
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O campeão da temporada de 1997 da Fórmula 1 Jacques Villeneuve afirmou que a disputa acirrada na pista entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante o GP da China "arruinou a corrida da Ferrari".

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A prova no Circuito Internacional de Xangai contou com uma emocionante disputa entre os dois pilotos da Scuderia; Hamilton terminou em terceiro, conquistando seu primeiro pódio com a equipe de Maranello, enquanto Leclerc ficou em quarto.

“Bem, foi justo porque ele terminou em terceiro e conseguiu vencer seu companheiro de equipe, então sim, acabou dando certo, mas foi um pouco extremo e destruiu a corrida da Ferrari”, disse Villeneuve à Sky Sports F1 sobre Hamilton. “Eles estavam em segundo e terceiro.”

Enquanto assistia ao replay, o canadense acrescentou: “Ele fez isso na frenagem, bem tarde, e então eles estavam lutando muito, destruindo os pneus, e nessas duas voltas perderam cinco segundos para Antonelli.”

A tricampeã da W Series, Jamie Chadwick, discordou, argumentando que a Ferrari percebeu que a Mercedes, que terminou em primeiro e segundo com Kimi Antonelli e George Russell, não era sua rival hoje.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Não acho que a Mercedes fosse o adversário deles hoje, e, para ser sincera, gosto bastante do fato de que eles estão dando tudo de si”, disse ela. “Também gostei do fato de que ambos pareciam bastante felizes. Charles também disse: ‘Na verdade, estou me divertindo um pouco’.”

"OK, sim, o início da ultrapassagem é impulsionado pela nova configuração que temos, e isso parece um pouco diferente e talvez um pouco difícil de entender, mas o que eu gosto é que a execução da ultrapassagem ainda é realmente arriscada."

"Para ter boa habilidade de corrida, é preciso ter boa percepção, e acho que gosto bastante dessa parte, e é aí que você vê um campeão mundial como Lewis Hamilton simplesmente se destacar e, mesmo com Charles aqui, ele tem uma percepção tão boa da arte da corrida. Foi isso que lhe rendeu o pódio hoje e foi ótimo de ver."

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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