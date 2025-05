Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula 1 em 1997 e hoje comentarista, acredita que Lewis Hamilton pode perder a credibilidade com seu desempenho ruim na Ferrari.

A temporada 2025 de Hamilton não começou como planejado para a Ferrari, com a equipe terminando no pódio apenas uma vez nas primeiras seis corridas e já mais de 150 pontos atrás da McLaren no campeonato de construtores.

Hamilton está sendo superado por Charles Leclerc na maioria das corridas, com o heptacampeão mostrando lampejos de boas performances nas sprints, como na vitória na China e, em Miami, terminou em terceiro.

A Arábia Saudita, no entanto, foi o ponto mais baixo do piloto britânico até agora em 2025, e ele admitiu que esperava uma "temporada dolorosa". Em entrevista à Vision4Sport, Villeneuve disse que, ao fazer uma declaração tão pessimista, ele corria o risco de perder a confiança da Ferrari nele:

"Você pode ouvir que Lewis Hamilton não está nada feliz. Charles Leclerc está cada vez melhor, e tudo o que se ouve de Hamilton é que ele sente muito. É a mesma coisa que acontece com Norris, se ele começar a fazer isso, acabou, ele perde a credibilidade e não confiam mais nele. Vão pensar que ele só foi lá para chefiar".

"Essa não é a imagem a ser apresentada a uma equipe do calibre da Ferrari, que é tão inconstante. A Ferrari é como um vulcão. Você precisa dos fogos de artifício, da paixão, da faísca que acende as coisas. Se não houver faísca, há um problema na Ferrari".

"Ele pode ter estagnado na Mercedes, mas não na Ferrari. Você tem que sair e explodir. O sprint chinês poderia ter sido a faísca, mas as chamas não apareceram. Não havia palha para incendiar!"

Os resultados ruins de Hamilton não se devem inteiramente a ele. A Williams foi mais forte que a Ferrari durante todo o fim de semana em Miami, com Alex Albon em quinto lugar, duas posições à frente de Leclerc. O início de temporada decepcionante da Ferrari é uma surpresa, já que a equipe perdeu por pouco o campeonato de construtores no ano passado.

Com as atualizações que chegarão à Ferrari para as próximas corridas, Villeneuve reluta em julgar onde Hamilton poderá chegar no final do ano, até Mônaco: "O principal para Lewis é que ele está em uma nova família, com uma nova energia. Não é uma continuação do que vimos na Mercedes, onde ele podia confiar que tudo seria fácil porque ele é um bom piloto".

"Não funciona assim na Ferrari e é muito estranho. O ponto principal é o que eles podem fazer quando voltarem para a Europa. Eles não tiveram tempo para se recuperar. É um cronograma brutal. Ele também não parece saber realmente por que as coisas não estão dando certo. Vamos esperar até Mônaco e depois ver o que acontece".

