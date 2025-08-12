Todas as categorias

Fórmula 1

F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"

Segundo campeão mundial de 1997, Mercedes mais uma vez não será capaz de produzir um motor superior no ano que vem

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

A partir da próxima temporada, os regulamentos técnicos da Fórmula 1 mudarão significativamente tanto no chassi quanto na unidade de potência.

Leia também:

Os carros de 2026 serão menores, 30 kg mais leves que os modelos atuais e usarão sistemas aerodinâmicos ativos.

Esses veículos serão movidos por unidades de energia redesenhadas que combinam 50-50 de energia elétrica com o motor de combustão interna com o uso de biocombustíveis sustentáveis.

Quando a era turbo-híbrida começou em 2014, a Mercedes deu o primeiro passo para uma sequência que a levaria a conquistar oito Mundiais de Construtores consecutivos. Portanto, rumores sugerem que a Mercedes produzirá novamente o melhor motor para a F1 2026.

No entanto, Jacques Villeneuve afirmou que não há evidências para essas alegações. Ele acredita que, desta vez, todos os fabricantes têm um bom entendimento da tecnologia envolvida e, portanto, a Mercedes não conseguirá estabelecer uma vantagem tão grande quanto antes.

"Em 2014, a Mercedes tinha uma vantagem de cinco anos sobre seus rivais e tinha motores muito mais potentes prontos em suas garagens, enquanto outros tentavam alcançar suas unidades de potência", disse Villeneuve.

"Assim como aconteceu naquela época, espera-se agora que o mesmo aconteça em 2026. Mas acho que outros fabricantes não serão pegos de surpresa desta vez."

"Todo mundo agora sabe como essas unidades de potência funcionam, então por que a Mercedes deveria dar mais um grande salto à frente? A tecnologia é a mesma, apenas aplicada de forma diferente."

"Rumores sobre a superioridade do motor da Mercedes são apenas isso: rumores. Ninguém sabe o que os vários departamentos de design estão fazendo a portas fechadas."

Zeynep Taş Fórmula 1
Artigo anterior F1: Cláusula de contrato de Hamilton pode tirar poder de decisão da Ferrari para 2027; entenda

Zeynep Taş
