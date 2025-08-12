F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"

A partir da próxima temporada, os regulamentos técnicos da Fórmula 1 mudarão significativamente tanto no chassi quanto na unidade de potência.

Os carros de 2026 serão menores, 30 kg mais leves que os modelos atuais e usarão sistemas aerodinâmicos ativos.

Esses veículos serão movidos por unidades de energia redesenhadas que combinam 50-50 de energia elétrica com o motor de combustão interna com o uso de biocombustíveis sustentáveis.

Quando a era turbo-híbrida começou em 2014, a Mercedes deu o primeiro passo para uma sequência que a levaria a conquistar oito Mundiais de Construtores consecutivos. Portanto, rumores sugerem que a Mercedes produzirá novamente o melhor motor para a F1 2026.

No entanto, Jacques Villeneuve afirmou que não há evidências para essas alegações. Ele acredita que, desta vez, todos os fabricantes têm um bom entendimento da tecnologia envolvida e, portanto, a Mercedes não conseguirá estabelecer uma vantagem tão grande quanto antes.

"Em 2014, a Mercedes tinha uma vantagem de cinco anos sobre seus rivais e tinha motores muito mais potentes prontos em suas garagens, enquanto outros tentavam alcançar suas unidades de potência", disse Villeneuve.

"Assim como aconteceu naquela época, espera-se agora que o mesmo aconteça em 2026. Mas acho que outros fabricantes não serão pegos de surpresa desta vez."

"Todo mundo agora sabe como essas unidades de potência funcionam, então por que a Mercedes deveria dar mais um grande salto à frente? A tecnologia é a mesma, apenas aplicada de forma diferente."

"Rumores sobre a superioridade do motor da Mercedes são apenas isso: rumores. Ninguém sabe o que os vários departamentos de design estão fazendo a portas fechadas."

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!