F1 - Villeneuve: "Nenhuma pista é boa para a Ferrari"

A classificação do GP da Emilia Romagna foi complicada para a Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton não conseguiram passar para o Q3 e ficaram em uma posição complicada para a largada, apesar de terem terminado na zona de pontos no fim da etapa da Fórmula 1.

Agora, em Mônaco, a maior parte da corrida é definida na classificação e será a primeira vez de Hamilton no SF-25 em um traçado que praticamente não tem ultrapassagens.

A Ferrari teve um início de temporada abaixo do esperado e ainda está tentando dar a volta por cima. No momento, Leclerc é o quinto colocado, com 61 pontos, enquanto Hamilton é o sexto, tendo conquistado 53 pontos.

No entanto, apesar do resultado em Ímola, o ex-campeão mundial Jacques Villeneuve não acredita que a Ferrari conseguirá continuar sua ascensão em Mônaco.

Jacques Villeneuve Foto: Erik Junius

"Não acho que nenhuma pista seja adequada para eles", disse Villeneuve à Sky Sports.

"Este ano, o carro deles não é bom o suficiente. Em Mônaco, você precisa de um carro que mude de direção muito rapidamente e seja muito preciso. E Mônaco tem tudo a ver com classificação".

"Talvez agora, com dois pit stops obrigatórios, possa haver algumas estratégias estranhas. Será estranho de assistir", comentou.

PASSÃO DE MAX EM PIASTRI REDEFINE F1? Rafa Câmara "PRONTO"! LUTA PELA VIDA e NASCAR | Beto Monteiro

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!