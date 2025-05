Lando Norris começou a temporada de 2025 da Fórmula 1 como favorito ao título, principalmente depois de vencer o GP da Austrália com domínio total da pista. Oscar Piastri cometeu um grande erro em sua corrida em casa, mas as coisas mudaram desde então e, agora, o australiano lidera o campeonato.

Para Jacques Villenueve, essa situação se dá, principalmente, porque o britânico "entrou na própria cabeça" e não sabe como reverter essas questões.

Piastri já venceu quatro corridas em 2025, o que o levou à liderança do campeonato. Ao analisar a atual conjuntura, Villenueve apontou que, embora o australiano tenha conseguido melhorar seus pontos fracos de 2024, a verdade é que Norris está 'dando' vantagem ao companheiro.

"Não acho que Piastri tenha entrado na cabeça de Norris; foi Lando quem entrou em sua própria cabeça", concluiu ele, falando à Vision4Sport.

"Lando era um azarão no ano passado e não deveria ter vencido ou lutado pelo campeonato. Isso foi fácil. Não havia pressão sobre ele. Mas este ano, durante todo o inverno, ele estava pensando: 'ok, aí vem minha grande chance. Ano que vem ou nunca'. E ele começou este ano com pressões diferentes sobre seus ombros, mas não conseguiu lidar bem com isso porque ainda é muito rápido, mas às vezes comete erros que custam caro".

"Basicamente, ele é mais rápido do que Piastri, mas os pontos não vêm assim. Há muitos pequenos erros e, como a pista é muito apertada, isso significa que você pode perder até cinco posições em vez de uma. São muitos pontos. Lando sempre parece estar em desvantagem. Piastri, por outro lado, parece estar em uma boa posição. Ele está lá para lutar".

"Não acho que Piastri tenha mudado tanto assim. Em vez disso, as coisas desmoronaram ao seu redor enquanto ele se manteve concentrado e calmo. Talvez ele tenha dado um pequeno passo à frente. Mas esse passo parece maior graças ao outro. Norris está dando um passo para trás, e isso faz uma grande diferença", explicou o canadense.

