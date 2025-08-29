Jacques Villeneuve deu seu veredito sobre a contratação de Valtteri Bottas e Sergio Pérez pela Cadillac. A nova escuderia anunciou sua primeira formação de pilotos nesta semana, enquanto se prepara para entrar no grid da Fórmula 1 em 2026 como a 11ª equipe do campeonato, optando pela experiência da dupla veterana.

Bottas estreou na F1 em 2013 com a Williams, depois de um período de três anos como piloto de testes e reserva da equipe de Grove. Ele permaneceu na equipe até o final de 2016 antes de se mudar para a Mercedes em 2017, passando cinco anos correndo ao lado do heptacampeão Lewis Hamilton. Ele se separou da Mercedes no final de 2021 para assumir um lugar na Alfa Romeo/Sauber até o final da temporada de 2024.

Em 2025, Bottas retornou à Mercedes como piloto reserva. Ao longo de sua extensa carreira no campeonato, o piloto finlandês acumulou 10 vitórias em GPs, 67 subidas ao pódio e 20 pole positions.

Da mesma forma, Pérez garantiu seis vitórias em GPs, 39 subidas ao pódio e três pole positions em um período de 14 anos em tempo integral na F1. Durante esse tempo, ele correu pela Sauber, McLaren, Force India/Racing Point e Red Bull, onde pilotou ao lado do tetracampeão Max Verstappen.

Embora Villeneuve tenha reconhecido que a experiência é importante para a nova equipe, ele argumentou que, se a Cadillac conseguir "o Bottas da Mercedes", isso seria positivo, mas afirmou que "perdeu o interesse" durante seu tempo na Sauber.

"A experiência é importante quando se é uma equipe nova, mas há diferentes tipos de experiência - experiência boa, experiência ruim", explicou Villeneuve à Sky Sports F1 em Zandvoort.

"A experiência não significa que você é rápido ou ótimo. Bottas ganhou de Lewis, foi muito ativo em levar o carro da Mercedes adiante. Foi difícil na Sauber. Acho que ele simplesmente perdeu o interesse. Então, se você pegar o Bottas da Mercedes, ótimo, e ele tem imagem. Pérez também tem dinheiro".

O ex-piloto de F1 e presidente da Associação de Pilotos de GPs (GPDA), Alexander Wurz, também se manifestou sobre a escolha do piloto.

"Não sou o chefe de equipe agora, mas basicamente você tem que assumir que eles não compraram os pilotos mais velhos, mas sim os mais experientes", disse ele à ORF. "E isso é muito importante, também porque a experiência vem de equipes diferentes".

"Da Red Bull, é claro, com Checo Pérez, e o outro vem da Sauber e, naturalmente, tem experiência na Mercedes. Portanto, já é muita experiência, e também pilotos que não precisam provar seu valor, mas podem trabalhar em conjunto com a equipe para criar uma nova cultura e uma nova estrutura de equipe".

"No início, ter uma dupla de pilotos experientes é certamente uma coisa boa e, em algum momento, talvez depois de dois ou três anos, quando o desempenho começar a aparecer, então misturar as coisas com um piloto mais jovem ou com um piloto de F1 que está há apenas dois ou três anos definitivamente faria sentido".

"Mas ainda estamos longe disso. Como Valtteri disse em nossa entrevista, primeiro eles precisam aprender a andar - o que significa simplesmente estar lá, ir para a pista na hora certa, terminar as primeiras corridas - e só então você pode começar a pensar no que o desempenho traz. E essas são tarefas com as quais Bottas e Pérez lidarão bem".

