Para Jacques Villeneuve, campeão mundial de 1997, é hora da Ferrari tornar Lewis Hamilton seu piloto titular na disputa pelo título de 2026 da Fórmula 1.

Depois de enfrentar dificuldades no início de sua passagem pela Scuderia, Hamilton obteve, de longe, seus melhores resultados nas últimas três etapas, ficando em segundo lugar no Canadá e em Mônaco antes de conquistar uma vitória merecida em Barcelona.

Antes disso, o heptacampeão mundial ocupava apenas a quinta posição na classificação de pilotos, mas agora ultrapassou Lando Norris, Charles Leclerc e George Russell, chegando ao segundo lugar, e reduziu sua diferença para o líder Kimi Antonelli de 49 para 41 pontos.

Villeneuve é, normalmente, um dos críticos mais contundentes de Hamilton. Em dezembro do ano passado, ele afirmou que o britânico conquistou muitos títulos mundiais com carros excessivamente dominantes e contra companheiros de equipe mais fracos, o que supostamente explicaria seu desempenho abaixo do esperado na Ferrari.

“Muitos campeonatos foram conquistados contra um companheiro de equipe, e não houve uma disputa de verdade. A única disputa que ele teve foi contra Nico [Rosberg], e ele perdeu”, disse Villeneuve na época ao podcast High Performance.

Jacques Villeneuve Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

“Agora ele vai para a Ferrari e precisa voltar a lutar, mas parece que se acostumou com os anos fáceis. É difícil fazer o motor voltar a funcionar se você der um passo atrás, pegar leve ou começar a achar que é fácil. Quando você começa a acreditar que é intocável, você perde o ritmo".

Seis meses depois, a visão de Villeneuve sobre as perspectivas de Hamilton é bem diferente. O campeão de 1997 da F1 acredita que a diferença de 40 pontos para o companheiro de equipe Leclerc é suficiente para que a Ferrari pare de tratar os dois pilotos da mesma forma.

“Lewis sabe como vencer e sabe o que é preciso. E se ele sentir o cheiro da vitória, não haverá piedade”, disse Jacques ao podcast The F1 Show, da Sky Sports. “Acho que é aí que ele pode fazer a diferença".

“A Mercedes, neste momento, não está em posição de poder ou ter permissão para escolher um piloto em detrimento de outro. A Ferrari está, porque precisa se concentrar no Lewis se quiser ter uma pequena chance de vencer. Portanto, a decisão é fácil de tomar, já que Leclerc está bem atrás".

Villeneuve reforçou suas críticas a Leclerc, avaliando que o monegasco – atualmente em sua oitava temporada em Maranello – recebeu “demais, muito cedo” da Ferrari e não estava preparado para lidar com o renascimento de Hamilton.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Leclerc teve tempo para montar a equipe ao seu redor e não o fez”, acrescentou Villeneuve. “Lembre-se de como ele chegou à Ferrari após uma temporada mediana na Sauber e, de repente, recebeu um contrato gigantesco, como se fosse de um campeão mundial… Talvez tenha sido demais, muito cedo?"

“Ele nunca precisou realmente construir nada ao seu redor. Tudo foi dado, já estava lá. Ele era rápido e isso bastava, porque a percepção era de que aquele carro não tinha condições de ganhar um campeonato de qualquer maneira. Você vence algumas corridas, derrota seu companheiro de equipe, que era [Sebastian] Vettel. Todo mundo ficava feliz".

“Então, de repente, surge o Lewis, no ano passado, que não está tendo uma grande temporada. Ele está passando por muitas dificuldades com o carro, com a equipe – leva tempo para construir isso ao seu redor –, então Leclerc está bastante satisfeito. Ele se destaca ao lado do Lewis".

“Mas no momento em que Lewis acordou, no momento em que Lewis fez daquele carro e daquela equipe algo seu e partiu para cima sem dar trégua, Leclerc não estava preparado para isso".

Fred Vasseur não gosta dessa pergunta

Então, a Ferrari vai agora concentrar sua atenção em Hamilton? Essa é uma situação um pouco nova para a Scuderia, que não é uma verdadeira candidata ao título desde 2018 – e certamente é inédita para o chefe de equipe Fred Vasseur, que assumiu o comando da equipe antes da temporada 2023.

Vasseur foi questionado sobre esse cenário após a vitória de Hamilton em Barcelona, embora em termos um pouco mais ambíguos: “Se, em algum momento, ele estiver em posição de lutar pelo seu oitavo título, a Ferrari estará em condições de dar tudo de si para ajudá-lo já nesta temporada?”

Com pelo menos 15 GPs restantes na temporada 2026, o francês mostrou-se compreensivelmente evasivo. “Não tenho certeza se quero responder a esse tipo de pergunta”, retrucou. “Provavelmente fiz os mesmos comentários há duas semanas, de que tudo era um desastre, e agora estamos falando sobre o campeonato mundial. Essa é a pior abordagem que eu poderia ter".

“A estratégia é ir para a Áustria exatamente com a mesma abordagem que tive em Barcelona e não pensar no campeonato nem me projetar com mais 25 vitórias, o que eu poderia fazer… Eu nunca faria isso".

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Bryn Lennon / Fórmula 1 via Getty Images

Quanto a Leclerc, quando questionado sobre a vitória de Hamilton, ele simplesmente prometeu voltar à boa forma rapidamente. O piloto de longa data da Ferrari bateu no GP de Mônaco - no que ele afirmou ser problemas nos freios - e na classificação de Barcelona, antes de sofrer um suposto problema hidráulico na corrida em Montmelò.

“Quero dizer, é ótimo para a equipe, é ótimo para o Lewis”, disse Leclerc. “A equipe tem se empenhado muito para trazer melhorias e parece que está funcionando bem. Então, agora tenho que estar com ele lá na frente, o que não acontece desde o Canadá".

Colaboração de Filip Cleeren e Livia Veiga

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