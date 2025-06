O campeão de 1997 da Fórmula 1, Jacques Villeneuve, analisou o GP do Canadá, questionando por que a bandeira vermelha não foi acionada após o acidente de Lando Norris com seu companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri.

A corrida no Circuito Gilles Villeneuve terminou sob regime de safety car depois que Norris bateu na traseira de seu companheiro de equipe e no muro. Infelizmente para o piloto britânico, sua corrida estava encerrada. No entanto, Piastri conseguiu continuar e cruzou a linha de chegada na quarta colocação.

O piloto da Mercedes, George Russell, garantiu sua primeira vitória na temporada. Max Verstappen, da Red Bull, terminou em segundo, e Andrea Kimi Antonelli, companheiro de equipe de Russell na Mercedes, subiu ao pódio pela primeira vez em sua carreira na F1 com um terceiro lugar.

"Fim do GP e ótimo pódio para Antonelli", disse o canadense em seus stories no Instagram. "Ele precisava disso depois das últimas três corridas, que foram difíceis. Agora ele ganha um pouco mais de confiança. Isso seria ótimo para ele'.

"E o que poderia ter sido, deveria ter sido uma corrida emocionante, se transformou em uma corrida não tão emocionante".

"E também no final da corrida, quero dizer, as regras permitem uma bandeira vermelha para que possamos ter uma nova largada por duas voltas. Um sprint é sempre emocionante. E eles decidiram fazer um final chato com safety car. Bem, que pena. [Foi] principalmente uma corrida de desgaste dos pneus. Basicamente, todos estavam cuidando dos pneus em vez de realmente acelerar".

Lando Norris, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Comentando especificamente sobre o confronto entre as duas McLarens, Villeneuve continuou: "O confronto entre os dois pilotos da McLaren - é fácil apontar o dedo para Norris".

"Ele percebeu tarde demais que Piastri estava se movendo para a esquerda porque estava com o bico na caixa de câmbio de Piastri, Piastri não percebeu, e Piastri estava se inclinando gradualmente para a esquerda, e ele não deveria estar fazendo isso. Isso foi um pouco desagradável. Portanto, haverá algumas conversas mais tarde dentro da equipe".

