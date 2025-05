Campeão em 1997 e atualmente comentarista de Fórmula 1, Jacques Villeneuve demonstrou preocupação com a estreia de Franco Colapinto na Alpine no GP da Emilia Romagna, afirmando que o argentino tem velocidade, mas que também tem uma tendência a ter muitos acidentes.

O canadense elogiou a velocidade de Colapinto, mas com ressalvas quanto a imprevisibilidade do novo piloto da escuderia de Enstone: "Ele é rápido, mas também é um destruidor [de carros]. Então, com qual Franco ficaremos? É sempre um lance de dados. Você simplesmente não sabe".

"Então, ele será capaz de ser tão rápido sem bater ou terá que diminuir a velocidade para não bater? Essa é a grande questão, e nós descobriremos porque ele teve um ano para digerir", concluiu Jacques VIlleneuve, antes das sessões de sábado na Itália.

O argentino ficou em 17º, 13º e 18º nos treinos livres do GP da Emilia Romagna, em Ímola.

