Em entrevista ao The Red Flags Podcast, Jacques Villeneuve, campeão de Fórmula 1 em 1997, comparou Lewis Hamilton e Fernando Alonso, claramente favorecendo o espanhol.

"Prefiro Alonso porque Hamilton teve muitas temporadas de altos e baixos. É claro que ele tem muitos campeonatos, mas não se trata apenas de quantidade", disse Villeneuve, argumentando que, durante muitas temporadas, Hamilton desapareceu em algumas corridas e, de repente, recuperou a forma e venceu.

Afirmando que alguns dos campeonatos que Hamilton venceu com a Mercedes foram muito fáceis devido à superioridade do veículo, Villeneuve disse: "Até Bottas poderia ter sido campeão com aqueles carros. Hamilton se esqueceu de lutar nesses períodos. Seu primeiro campeonato foi realmente difícil, mas nos seguintes, o trabalho ficou muito mais fácil", disse Villeneuve.

Por outro lado, Villeneuve disse que Alonso sempre foi um lutador e que a carreira do bicampeão mundial foi cheia de dificuldades. Enfatizando que Alonso falhou especialmente em suas escolhas de equipe, Villeneuve disse: "Hamilton foi para as equipes certas nos momentos certos. Alonso, por outro lado, fez escolhas infelizes. Ele perseguiu o campeonato com a Ferrari duas vezes até a última corrida, mas isso não aconteceu. Na McLaren, o equilíbrio interno foi perturbado", disse ele.

Referindo-se à temporada de 2007, Villeneuve argumentou que Alonso chegou à McLaren como bicampeão mundial, mas o apoio aberto da equipe a Hamilton deixou Alonso isolado. "Ron Dennis identificou Hamilton como o futuro da equipe e excluiu Alonso. Esse conflito interno também destruiu a equipe", disse ele.

