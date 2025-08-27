Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Villeneuve: 'Você não é fantástico só porque é campeão mundial'

Canadense participou de conversa com outros campeões da categoria no Festival de Goodwood e, junto com Mario Andretti, discutiu as qualidades necessárias de um campeão

Redação Motorsport.com
Editado:
Jacques Villeneuve

A Fórmula 1 reuniu Jackie Stewart, Alain Prost, Nigel MansellJacques VilleneuveMario AndrettiEmerson Fittipaldi e Mikka Hakkinen no Festival da Velocidade de Goodwood para uma conversa sobre suas experiências na categoria e um dos questionamentos levantados foi: quais qualidades um campeão da F1 realmente precisa ter?

Leia também:

Andretti começou dizendo que "paixão e amor" eram importantes, além de ambição: "Obviamente, você sabe, tem que pensar alto. Não se contenta com nada. Precisa pensar em coisas que quase parecem impossíveis. Você está em um mundo onde sempre há alguém melhor que você, mas como eu supero isso?”.

“Quanto mais eu preciso trabalhar? E você sempre meio que se mede com base na sua concorrência. E você admira todos ao seu redor, obviamente, por aquilo que eles conquistaram. Como eu faço o mesmo? E talvez até melhor? Tudo isso te motiva a trabalhar mais", continuou. 

No entanto, o campeão de 1978, hoje com 85 anos de idade, reconheceu que apenas o esforço e dedicação do piloto não são suficientes para ganhar um campeonato: "Você precisa ter o equipamento, uma equipe com ‘E’ maiúsculo, capaz de te fornecer o equipamento necessário para alcançar isso". 

Villeneuve concordou com Andretti, destacando a importância da ética de trabalho e a importância da humildade, mesmo que você seja um campeão mundial: "Você precisa dos dois, mas também exige ética de trabalho. E sempre tem que se lembrar de que alguém pode ir melhor do que você". 

“Qual será meu próximo passo? Mesmo que você tenha vencido tudo, pensa: ‘ok, sou fantástico.’ Não, você não é. Sempre há algo que você pode fazer melhor. Assim, você não é pego de surpresa", finalizou. 

DIOGO BRILHA e MÁRQUEZ REINA na HUNGRIA! Circuito é RUIM? Final INSANA no ARENA CROSS e DI GRASSI!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Hungria:

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

Porsche Cup
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"
Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck em Darlington e Xfinity em Portland; veja horários e como assistir

Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck em Darlington e Xfinity em Portland; veja horários e como assistir

NASCAR Cup
Darlington II
Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck em Darlington e Xfinity em Portland; veja horários e como assistir

Últimas notícias

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Misc Rally
Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

PCUP Porsche Cup
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

F1 Fórmula 1
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros