A Fórmula 1 reuniu Jackie Stewart, Alain Prost, Nigel Mansell, Jacques Villeneuve, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi e Mikka Hakkinen no Festival da Velocidade de Goodwood para uma conversa sobre suas experiências na categoria e um dos questionamentos levantados foi: quais qualidades um campeão da F1 realmente precisa ter?

Andretti começou dizendo que "paixão e amor" eram importantes, além de ambição: "Obviamente, você sabe, tem que pensar alto. Não se contenta com nada. Precisa pensar em coisas que quase parecem impossíveis. Você está em um mundo onde sempre há alguém melhor que você, mas como eu supero isso?”.

“Quanto mais eu preciso trabalhar? E você sempre meio que se mede com base na sua concorrência. E você admira todos ao seu redor, obviamente, por aquilo que eles conquistaram. Como eu faço o mesmo? E talvez até melhor? Tudo isso te motiva a trabalhar mais", continuou.

No entanto, o campeão de 1978, hoje com 85 anos de idade, reconheceu que apenas o esforço e dedicação do piloto não são suficientes para ganhar um campeonato: "Você precisa ter o equipamento, uma equipe com ‘E’ maiúsculo, capaz de te fornecer o equipamento necessário para alcançar isso".

Villeneuve concordou com Andretti, destacando a importância da ética de trabalho e a importância da humildade, mesmo que você seja um campeão mundial: "Você precisa dos dois, mas também exige ética de trabalho. E sempre tem que se lembrar de que alguém pode ir melhor do que você".

“Qual será meu próximo passo? Mesmo que você tenha vencido tudo, pensa: ‘ok, sou fantástico.’ Não, você não é. Sempre há algo que você pode fazer melhor. Assim, você não é pego de surpresa", finalizou.

