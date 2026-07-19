F1 - Vitória de Antonelli, abandono de Russell e Bortoleto em oitavo: confira resultado final do GP da Bélgica
Italiano da Mercedes segurou Charles Leclerc
Kimi Antonelli anotou mais uma vitória na temporada de 2026 da Fórmula 1 ao ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada no GP da Bélgica. O italiano segurou Charles Leclerc, da Ferrari, que foi segundo colocado. Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio.
Companheiro de equipe de Antonelli, George Russell foi atingido por Lewis Hamilton na primeira volta e abandonou a corrida, terminando sem pontuar. O heptacampeão foi punido em cinco segundos, mas conseguiu se recuperar e terminou em quarto. Oscar Piastri completou o top cinco.
Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto largou do oitavo lugar, perdeu posições na primeira volta, mas conseguiu se recuperar ao longo da corrida e terminou em P8, garantindo pontos preciosos.
Resultado final - GP da Bélgica
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|44
|
1:24'42.479
|218.199
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|44
|
+1.952
1:24'44.431
|1.952
|218.115
|1
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|44
|
+11.586
1:24'54.065
|9.634
|217.703
|1
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|44
|
+17.245
1:24'59.724
|5.659
|217.461
|1
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|44
|
+18.988
1:25'01.467
|1.743
|217.387
|1
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|44
|
+23.307
1:25'05.786
|4.319
|217.203
|3
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|L. Norris McLaren
|1
|44
|
+24.014
1:25'06.493
|0.707
|217.173
|1
|6
|McLaren
|Mercedes
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|44
|
+49.140
1:25'31.619
|25.126
|216.110
|1
|4
|Audi
|Audi
|9
|A. Lindblad RB
|41
|44
|
+50.406
1:25'32.885
|1.266
|216.056
|1
|2
|RB
|Red Bull
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|44
|
+1'16.037
1:25'58.516
|25.631
|214.983
|1
|1
|Alpine
|Mercedes
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|44
|
+1'16.991
1:25'59.470
|0.954
|214.943
|1
|Alpine
|Mercedes
|12
|L. Lawson RB
|30
|44
|
+1'17.523
1:26'00.002
|0.532
|214.921
|1
|RB
|Red Bull
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|44
|
+1'18.348
1:26'00.827
|0.825
|214.886
|1
|Audi
|Audi
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|44
|
+1'34.465
1:26'16.944
|16.117
|214.217
|2
|Haas
|Ferrari
|15
|A. Albon Williams
|23
|44
|
+1'44.684
1:26'27.163
|10.219
|213.795
|1
|Williams
|Mercedes
|16
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|44
|
+1'45.856
1:26'28.335
|1.172
|213.747
|1
|Williams
|Mercedes
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|44
|
+1'50.925
1:26'33.404
|5.069
|213.539
|2
|Haas
|Ferrari
|18
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|43
|
+1 Volta
1:25'43.458
|1 Volta
|210.710
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|42
|
+2 Voltas
1:25'03.327
|1 Volta
|207.426
|2
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|25
|
+19 Voltas
52'00.581
|17 Voltas
|201.860
|2
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|13
|
+31 Voltas
28'34.226
|12 Voltas
|190.959
|3
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|G. Russell Mercedes
|63
|0
|
44 laps
|Colisão
|Mercedes
|Mercedes
|Ver resultados completos
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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