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F1 - Vitória de Antonelli, abandono de Russell e Bortoleto em oitavo: confira resultado final do GP da Bélgica

Italiano da Mercedes segurou Charles Leclerc

Redação Motorsport.com
Publicado:

Kimi Antonelli anotou mais uma vitória na temporada de 2026 da Fórmula 1 ao ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada no GP da Bélgica. O italiano segurou Charles Leclerc, da Ferrari, que foi segundo colocado. Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio. 

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Companheiro de equipe de Antonelli, George Russell foi atingido por Lewis Hamilton na primeira volta e abandonou a corrida, terminando sem pontuar. O heptacampeão foi punido em cinco segundos, mas conseguiu se recuperar e terminou em quarto. Oscar Piastri completou o top cinco. 

Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto largou do oitavo lugar, perdeu posições na primeira volta, mas conseguiu se recuperar ao longo da corrida e terminou em P8, garantindo pontos preciosos. 

Resultado final - GP da Bélgica

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 44

1:24'42.479

   218.199 1 25   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 44

+1.952

1:24'44.431

 1.952 218.115 1 18   Ferrari Ferrari
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 44

+11.586

1:24'54.065

 9.634 217.703 1 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 44

+17.245

1:24'59.724

 5.659 217.461 1 12   Ferrari Ferrari
5 Australia O. Piastri McLaren 81 44

+18.988

1:25'01.467

 1.743 217.387 1 10   McLaren Mercedes
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 44

+23.307

1:25'05.786

 4.319 217.203 3 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 44

+24.014

1:25'06.493

 0.707 217.173 1 6   McLaren Mercedes
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 44

+49.140

1:25'31.619

 25.126 216.110 1 4   Audi Audi
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 44

+50.406

1:25'32.885

 1.266 216.056 1 2   RB Red Bull
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 44

+1'16.037

1:25'58.516

 25.631 214.983 1 1   Alpine Mercedes
11 France P. Gasly Alpine 10 44

+1'16.991

1:25'59.470

 0.954 214.943 1     Alpine Mercedes
12 New Zealand L. Lawson RB 30 44

+1'17.523

1:26'00.002

 0.532 214.921 1     RB Red Bull
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 44

+1'18.348

1:26'00.827

 0.825 214.886 1     Audi Audi
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 44

+1'34.465

1:26'16.944

 16.117 214.217 2     Haas Ferrari
15 Thailand A. Albon Williams 23 44

+1'44.684

1:26'27.163

 10.219 213.795 1     Williams Mercedes
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 44

+1'45.856

1:26'28.335

 1.172 213.747 1     Williams Mercedes
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 44

+1'50.925

1:26'33.404

 5.069 213.539 2     Haas Ferrari
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 43

+1 Volta

1:25'43.458

 1 Volta 210.710 2     Cadillac Ferrari
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 42

+2 Voltas

1:25'03.327

 1 Volta 207.426 2     Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 25

+19 Voltas

52'00.581

 17 Voltas 201.860 2   Abandono Aston Martin Honda
dnf Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 13

+31 Voltas

28'34.226

 12 Voltas 190.959 3   Abandono Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 0

44 laps

         Colisão Mercedes Mercedes
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FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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