F1 - Vitória de Antonelli com Piastri e Leclerc no pódio: Confira resultado final do GP do Japão
Italiano da Mercedes largou da pole e conseguiu reverter começo de prova ruim
Kimi Antonelli conseguiu converter a pole em vitória e chegou ao segundo grande trunfo da carreira no GP do Japão de Fórmula 1. Oscar Piastri, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o pódio em Suzuka.
Largando da nona colocação, Gabriel Bortoleto teve problemas na largada e acabou perdendo quatro posições durante as primeiras voltas. O brasileiro finalizou aprova como 13º.
Com o resultado desta madrugada, Antonelli assume a liderança do campeonato de 2026. Seu companheiro de equipe, George Russell, terminou a prova japonesa na quarta posição, seguido por Lando Norris.
Resultado final - GP do Japão
|la
|Piloto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|53
|
1:28'03.403
|25
|2
|O. PiastriMcLaren
|53
|
+13.722
1:28'17.125
|13.722
|18
|3
|C. LeclercFerrari
|53
|
+15.270
1:28'18.673
|1.548
|15
|4
|G. RussellMercedes
|53
|
+15.754
1:28'19.157
|0.484
|12
|5
|L. NorrisMcLaren
|53
|
+23.479
1:28'26.882
|7.725
|10
|6
|L. HamiltonFerrari
|53
|
+25.037
1:28'28.440
|1.558
|8
|7
|P. GaslyAlpine
|53
|
+32.340
1:28'35.743
|7.303
|6
|8
|M. VerstappenRed Bull Racing
|53
|
+32.677
1:28'36.080
|0.337
|4
|9
|L. LawsonRB
|53
|
+50.180
1:28'53.583
|17.503
|2
|10
|E. OconHaas F1 Team
|53
|
+51.216
1:28'54.619
|1.036
|1
|11
|N. HulkenbergAudi
|53
|
+52.280
1:28'55.683
|1.064
|12
|I. HadjarRed Bull Racing
|53
|
+56.154
1:28'59.557
|3.874
|13
|G. BortoletoAudi
|53
|
+59.078
1:29'02.481
|2.924
|14
|A. LindbladRB
|53
|
+59.848
1:29'03.251
|0.770
|15
|C. Sainz Jr.Williams
|53
|
+1'05.008
1:29'08.411
|5.160
|16
|F. ColapintoAlpine
|53
|
+1'05.773
1:29'09.176
|0.765
|17
|S. PerezCadillac-Ferrari
|53
|
+1'32.453
1:29'35.856
|26.680
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|52
|
+1 Volta
1:28'29.951
|1 Volta
|19
|V. BottasCadillac-Ferrari
|52
|
+1 Volta
1:28'46.024
|16.073
|20
|A. AlbonWilliams
|51
|
+2 Voltas
1:28'08.470
|1 Volta
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|30
|
+23 Voltas
52'49.430
|21 Voltas
|dnf
|O. BearmanHaas F1 Team
|20
|
+33 Voltas
32'44.370
|10 Voltas
