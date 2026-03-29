F1 - Vitória de Antonelli com Piastri e Leclerc no pódio: Confira resultado final do GP do Japão

F1: Antonelli vence no Japão e Bortoleto é apenas 13º; Participe do debate AO VIVO no Pódio

F1: Antonelli conta com pitada de sorte e converte pole em vitória no Japão; Bortoleto é 13º

VÍDEO: Bearman tem contusão no joelho após forte batida em Suzuka

Fórmula 1 GP do Japão

F1 - Vitória de Antonelli com Piastri e Leclerc no pódio: Confira resultado final do GP do Japão

Italiano da Mercedes largou da pole e conseguiu reverter começo de prova ruim

Redação Motorsport.com
Publicado:

Kimi Antonelli conseguiu converter a pole em vitória e chegou ao segundo grande trunfo da carreira no GP do Japão de Fórmula 1. Oscar Piastri, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o pódio em Suzuka. 

Largando da nona colocação, Gabriel Bortoleto teve problemas na largada e acabou perdendo quatro posições durante as primeiras voltas. O brasileiro finalizou aprova como 13º. 

Com o resultado desta madrugada, Antonelli assume a liderança do campeonato de 2026. Seu companheiro de equipe, George Russell, terminou a prova japonesa na quarta posição, seguido por Lando Norris

Resultado final - GP do Japão 

la Piloto Voltas Tempo Intervalo Pontos
1 A. AntonelliMercedes 53

1:28'03.403

   25
2 O. PiastriMcLaren 53

+13.722

1:28'17.125

 13.722 18
3 C. LeclercFerrari 53

+15.270

1:28'18.673

 1.548 15
4 G. RussellMercedes 53

+15.754

1:28'19.157

 0.484 12
5 L. NorrisMcLaren 53

+23.479

1:28'26.882

 7.725 10
6 L. HamiltonFerrari 53

+25.037

1:28'28.440

 1.558 8
7 P. GaslyAlpine 53

+32.340

1:28'35.743

 7.303 6
8 M. VerstappenRed Bull Racing 53

+32.677

1:28'36.080

 0.337 4
9 L. LawsonRB 53

+50.180

1:28'53.583

 17.503 2
10 E. OconHaas F1 Team 53

+51.216

1:28'54.619

 1.036 1
11 N. HulkenbergAudi 53

+52.280

1:28'55.683

 1.064  
12 I. HadjarRed Bull Racing 53

+56.154

1:28'59.557

 3.874  
13 G. BortoletoAudi 53

+59.078

1:29'02.481

 2.924  
14 A. LindbladRB 53

+59.848

1:29'03.251

 0.770  
15 C. Sainz Jr.Williams 53

+1'05.008

1:29'08.411

 5.160  
16 F. ColapintoAlpine 53

+1'05.773

1:29'09.176

 0.765  
17 S. PerezCadillac-Ferrari 53

+1'32.453

1:29'35.856

 26.680  
18 F. AlonsoAston Martin Racing 52

+1 Volta

1:28'29.951

 1 Volta  
19 V. BottasCadillac-Ferrari 52

+1 Volta

1:28'46.024

 16.073  
20 A. AlbonWilliams 51

+2 Voltas

1:28'08.470

 1 Volta  
dnf L. StrollAston Martin Racing 30

+23 Voltas

52'49.430

 21 Voltas  
dnf O. BearmanHaas F1 Team 20

+33 Voltas

32'44.370

 10 Voltas  
 

