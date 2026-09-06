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F1: Vitória de Antonelli quebra jejum de 60 anos da Itália

Italiano também conquistou a mesma quantidade de primeiros lugares que George Russell

Livia Veiga
Editado:

Andrea Kimi Antonelli somou a sétima vitória na Fórmula 1 neste fim de semana ao vencer em casa, no GP da Itália, em Monza. O gostinho deste triunfo é diferente, pois o italiano quebrou um jejum de 60 anos do país.

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O piloto escalou o grid depois de largar na 18ª posição após receber uma punição por trocar o motor e o conjunto de peças. Esse é um resultado que nenhum outro competidor na história da categoria havia tido.

A façanha quebrou um jejum de 60 anos da nação italiana sem vitórias no traçado de Monza e ganhou um drama extra, pois Antonelli cruzou a linha de chegada em primeiro depois de fazer uma bela ultrapassagem sobre Russell a três voltas para o fim.

Além disso, a vitória de Kimi também o coloca diretamente ao lado de Russell na quantidade de primeiros lugares. Vale lembrar que o italiano estreou na F1 em 2025, já assumindo o carro da Mercedes, enquanto o britânico começou em 2019, defendendo a Williams.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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