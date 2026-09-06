F1: Vitória de Antonelli quebra jejum de 60 anos da Itália
Italiano também conquistou a mesma quantidade de primeiros lugares que George Russell
Andrea Kimi Antonelli somou a sétima vitória na Fórmula 1 neste fim de semana ao vencer em casa, no GP da Itália, em Monza. O gostinho deste triunfo é diferente, pois o italiano quebrou um jejum de 60 anos do país.
O piloto escalou o grid depois de largar na 18ª posição após receber uma punição por trocar o motor e o conjunto de peças. Esse é um resultado que nenhum outro competidor na história da categoria havia tido.
A façanha quebrou um jejum de 60 anos da nação italiana sem vitórias no traçado de Monza e ganhou um drama extra, pois Antonelli cruzou a linha de chegada em primeiro depois de fazer uma bela ultrapassagem sobre Russell a três voltas para o fim.
Além disso, a vitória de Kimi também o coloca diretamente ao lado de Russell na quantidade de primeiros lugares. Vale lembrar que o italiano estreou na F1 em 2025, já assumindo o carro da Mercedes, enquanto o britânico começou em 2019, defendendo a Williams.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Pedrosa vence corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos
F1 - Hamilton critica Leclerc: "Eu estava à frente, não havia 'nós' naquela curva"
F1: Wolff explica estratégia diferente para Antonelli e Russell, cita tensão com brigas na pista em Monza e exalta Kimi
F1 - "É tarde demais": Hamilton descarta prioridade na Ferrari e expõe falha de estratégia em Monza
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários