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Italiano liderou sem sofrer nenhuma pressão por parte dos rivais

Livia Veiga
Publicado:
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Andrea Kimi Antonelli conquistou a nona vitória na temporada de 2026 e ampliou a liderança na Fórmula 1, apesar de ainda não ter garantido o título por conta dos resultados de George Russell e Lewis Hamilton.

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O italiano sofreu pouca pressão ainda na largada e conseguiu se defender muito bem das duas Red Bulls, que inclusive foram rapidamente atacas pelas Ferraris. Isack Hadjar perdeu diversas posições e não conseguiu se recuperar, terminando apenas em sexto.

Max Verstappen, que chegou a brigar pela vitória, enfrentou dificuldades por conta da estratégia de duas paradas escolhida pela Red Bull e terminou apenas em terceiro, sendo salvo pelas voltas lentas sob Virtual Safety Car nas últimas voltas.

Lewis Hamilton, de pneus duros mais novos, tinha mais ritmo que o tetracampeão e estava disputando uma posição no pódio quando a bandeira amarela foi acionada por conta do abandono de Valtteri Bottas.

Gabriel Bortoleto, que largou de 21º por conta de uma punição, terminou em 13º depois de tomar a decisão de parar nos boxes sob bandeira amarela e trocar por pneus macios.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 56

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 56

+13.078

13.078

 13.078   2 18   Ferrari Ferrari
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 56

+17.485

17.485

 4.407   2 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 56

+18.515

18.515

 1.030   2 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 56

+30.521

30.521

 12.006   1 10   McLaren Mercedes
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 56

+34.373

34.373

 3.852   1 8   Red Bull Red Bull
7 Australia O. Piastri McLaren 81 56

+52.674

52.674

 18.301   1 6   McLaren Mercedes
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 56

+54.303

54.303

 1.629   1 4   Mercedes Mercedes
9 New Zealand L. Lawson RB 30 56

+1'19.183

1'19.183

 24.880   1 2   RB Red Bull
10 France P. Gasly Alpine 10 56

+1'27.516

1'27.516

 8.333   1 1   Alpine Mercedes
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 56

+1'34.945

1'34.945

 7.429   1     Audi Audi
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 55

1 lap

     2     RB Red Bull
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 55

1 lap

     2     Audi Audi
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 55

1 lap

     1     Haas Ferrari
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

1 lap

     2     Aston Martin Honda
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

1 lap

     2     Aston Martin Honda
17 Thailand A. Albon Williams 23 55

1 lap

     2     Williams Mercedes
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 55

1 lap

     2     Williams Mercedes
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 55

1 lap

     1     Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 48

 

     1   Abandono Cadillac Ferrari
dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43 35

 

     2   Abandono Alpine Mercedes
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 24

 

     3   Abandono Haas Ferrari
Ver resultados completos
 

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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