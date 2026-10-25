F1: Vitória de Antonelli, Russell em oitavo e Bortoleto em 13º; veja o resultado do GP dos Estados Unidos
Italiano liderou sem sofrer nenhuma pressão por parte dos rivais
Andrea Kimi Antonelli conquistou a nona vitória na temporada de 2026 e ampliou a liderança na Fórmula 1, apesar de ainda não ter garantido o título por conta dos resultados de George Russell e Lewis Hamilton.
O italiano sofreu pouca pressão ainda na largada e conseguiu se defender muito bem das duas Red Bulls, que inclusive foram rapidamente atacas pelas Ferraris. Isack Hadjar perdeu diversas posições e não conseguiu se recuperar, terminando apenas em sexto.
Max Verstappen, que chegou a brigar pela vitória, enfrentou dificuldades por conta da estratégia de duas paradas escolhida pela Red Bull e terminou apenas em terceiro, sendo salvo pelas voltas lentas sob Virtual Safety Car nas últimas voltas.
Lewis Hamilton, de pneus duros mais novos, tinha mais ritmo que o tetracampeão e estava disputando uma posição no pódio quando a bandeira amarela foi acionada por conta do abandono de Valtteri Bottas.
Gabriel Bortoleto, que largou de 21º por conta de uma punição, terminou em 13º depois de tomar a decisão de parar nos boxes sob bandeira amarela e trocar por pneus macios.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|56
|
-
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|56
|
+13.078
13.078
|13.078
|2
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|56
|
+17.485
17.485
|4.407
|2
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|56
|
+18.515
18.515
|1.030
|2
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|L. Norris McLaren
|1
|56
|
+30.521
30.521
|12.006
|1
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|56
|
+34.373
34.373
|3.852
|1
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|56
|
+52.674
52.674
|18.301
|1
|6
|McLaren
|Mercedes
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|56
|
+54.303
54.303
|1.629
|1
|4
|Mercedes
|Mercedes
|9
|L. Lawson RB
|30
|56
|
+1'19.183
1'19.183
|24.880
|1
|2
|RB
|Red Bull
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|56
|
+1'27.516
1'27.516
|8.333
|1
|1
|Alpine
|Mercedes
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|56
|
+1'34.945
1'34.945
|7.429
|1
|Audi
|Audi
|12
|A. Lindblad RB
|41
|55
|
1 lap
|2
|RB
|Red Bull
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|55
|
1 lap
|2
|Audi
|Audi
|14
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|55
|
1 lap
|1
|Haas
|Ferrari
|15
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|55
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|55
|
1 lap
|2
|Aston Martin
|Honda
|17
|A. Albon Williams
|23
|55
|
1 lap
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|55
|
1 lap
|2
|Williams
|Mercedes
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|55
|
1 lap
|1
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|48
|
|1
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|F. Colapinto Alpine
|43
|35
|
|2
|Abandono
|Alpine
|Mercedes
|dnf
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|24
|
|3
|Abandono
|Haas
|Ferrari
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NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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