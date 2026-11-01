F1: Vitória de Verstappen e Antonelli P3; veja resultado do GP do México após punições

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico

Kart, joia da Mercedes e campeão da F1: conheça a trajetória completa de Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Kart, joia da Mercedes e campeão da F1: conheça a trajetória completa de Antonelli

NASCAR Cup: Byron encerra jejum de vitórias em Martinsville e Larson se aproxima do tri

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinsville II
NASCAR Cup: Byron encerra jejum de vitórias em Martinsville e Larson se aproxima do tri

Antonelli quebra recorde de Vettel e é campeão mais jovem da história da F1; confira lista

Fórmula 1
Fórmula 1
Antonelli quebra recorde de Vettel e é campeão mais jovem da história da F1; confira lista
Fórmula 1 GP do México

F1: Vitória de Verstappen e Antonelli P3; veja resultado do GP do México após punições

Lewis Hamilton foi segundo colocado e completou pódio

Olivia Nogueira
Editado:
Add as a preferred source

Kimi Antonelli garantiu o título de 2026 da Fórmula 1 no GP do México! O italiano terminou a corrida na terceira colocação, resultado mais do que suficiente para 'fechar' o campeonato com quatro corridas de antecipação, mas foi Max Verstappen o primeiro a ver a bandeira quadriculada. 

Leia também:

Depois de um início de corrida conturbado, após ser atrapalhado pelo companheiro de equipe, Lewis Hamilton terminou na segunda posição. Charles Leclerc e Lando Norris completaram o top cinco. 

George Russell, agora ex-vice-líder, foi sexto colocado, seguido por Oscar PiastriFranco Colapinto, Liam Lawson e Pierre Gasly.

Depois da corrida, Gasly e Colapinto foram punidos e perderam suas posições na zona de pontuação, assim como o australiano da McLaren por conta da batida com Arvid Lidnblad.

Com essas decisões, Gabriel Bortoleto 'herdou' a oitava posição da corrida, somando pontos importantes no campeonato.

Pos.

Piloto

Equipe

Max Verstappen

Red Bull

Lewis Hamilton

Ferrari

Kimi Antonelli

Mercedes

Charles Leclerc

Ferrari

Lando Norris

McLaren

George Russell

Mercedes

Liam Lawson

Racing Bulls

Gabriel Bortoleto

Audi

Isack Hadjar

Red Bull

10º

Ryo Hirakawa

Haas

11º

Alex Albon

Williams

12º

Carlos Sainz

Williams

13º

Oscar Piastri

McLaren

14º

Nico Hülkenberg

Audi

15º

Franco Colapinto

Alpine

16º

Sergio Pérez

Cadillac

17º

Pierre Gasly

Alpine

DNF

Arvid Lindblad

Racing Bulls

DNF

Oliver Bearman

Haas

DNF

Valtteri Bottas

Cadillac

DNF

Fernando Alonso

Aston Martin

DNF

Lance Stroll

Aston Martin
 

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio
Próximo artigo Emocionado, Antonelli agradece Mercedes e fica "sem palavras" comemorando primeiro título de F1
Mais de
Olivia Nogueira

Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Últimas notícias

Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México