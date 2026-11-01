F1: Vitória de Verstappen e Antonelli P3; veja resultado do GP do México após punições

Kimi Antonelli garantiu o título de 2026 da Fórmula 1 no GP do México! O italiano terminou a corrida na terceira colocação, resultado mais do que suficiente para 'fechar' o campeonato com quatro corridas de antecipação, mas foi Max Verstappen o primeiro a ver a bandeira quadriculada.

Depois de um início de corrida conturbado, após ser atrapalhado pelo companheiro de equipe, Lewis Hamilton terminou na segunda posição. Charles Leclerc e Lando Norris completaram o top cinco.

George Russell, agora ex-vice-líder, foi sexto colocado, seguido por Oscar Piastri, Franco Colapinto, Liam Lawson e Pierre Gasly.

Depois da corrida, Gasly e Colapinto foram punidos e perderam suas posições na zona de pontuação, assim como o australiano da McLaren por conta da batida com Arvid Lidnblad.

Com essas decisões, Gabriel Bortoleto 'herdou' a oitava posição da corrida, somando pontos importantes no campeonato.

Pos. Piloto Equipe 1º Max Verstappen Red Bull 2º Lewis Hamilton Ferrari 3º Kimi Antonelli Mercedes 4º Charles Leclerc Ferrari 5º Lando Norris McLaren 6º George Russell Mercedes 7º Liam Lawson Racing Bulls 8º Gabriel Bortoleto Audi 9º Isack Hadjar Red Bull 10º Ryo Hirakawa Haas 11º Alex Albon Williams 12º Carlos Sainz Williams 13º Oscar Piastri McLaren 14º Nico Hülkenberg Audi 15º Franco Colapinto Alpine 16º Sergio Pérez Cadillac 17º Pierre Gasly Alpine DNF Arvid Lindblad Racing Bulls DNF Oliver Bearman Haas DNF Valtteri Bottas Cadillac DNF Fernando Alonso Aston Martin DNF Lance Stroll Aston Martin

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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