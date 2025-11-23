Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas

Veja tabela completa com posição de chegada de todos os pilotos

Redação Motorsport.com
Publicado:

Saindo da segunda colocação, Max Verstappen aproveitou o erro de Lando Norris na largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1, assumiu a liderança e dominou  a prova em Nevada. O holandês viu a bandeira quadriculada com pouco mais de 20 segundos de vantagem sobre o britânico da McLaren, que foi seguido por George Russell, da Mercedes. 

Leia também:

Logo atrás uma penalização para Kimi Antonelli mudou o resultado final da corrida. Apesar do italiano terminar a prova na quarta colocação, devido a uma punição de cinco segundos por 'queima de largada', Oscar Piastri, que chegou em quinto, herdou a posição. 

Por causa de um acidente ainda na largada, Gabriel Bortoleto e Lance Stroll abandonaram a corrida. Alex Albon, da Williams, também não concluiu a prova. 

Resultado final do GP de Las Vegas 2025

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pontos
1 M. VerstappenRed Bull Racing 1 50

1:21'08.429

   25
2 L. NorrisMcLaren 4 50

+20.741

1:21'29.170

 20.741 18
3 G. RussellMercedes 63 50

+23.546

1:21'31.975

 2.805 15
4 O. PiastriMcLaren 81 50

+27.650

1:21'36.079

 4.104 12
5 A. AntonelliMercedes 12 50

+30.488

1:21'38.917

 2.838 10
6 C. LeclercFerrari 16 50

+30.678

1:21'39.107

 0.190 8
7 C. Sainz Jr.Williams 55 50

+34.924

1:21'43.353

 4.246 6
8 I. HadjarRB 6 50

+45.257

1:21'53.686

 10.333 4
9 N. HulkenbergSauber 27 50

+51.134

1:21'59.563

 5.877 2
10 L. HamiltonFerrari 44 50

+59.369

1:22'07.798

 8.235 1
11 E. OconHaas F1 Team 31 50

+1'00.635

1:22'09.064

 1.266  
12 O. BearmanHaas F1 Team 87 50

+1'10.549

1:22'18.978

 9.914  
13 F. AlonsoAston Martin Racing 14 50

+1'25.308

1:22'33.737

 14.759  
14 Y. TsunodaRed Bull Racing 22 50

+1'26.974

1:22'35.403

 1.666  
15 P. GaslyAlpine 10 50

+1'31.702

1:22'40.131

 4.728  
16 L. LawsonRB 30 49

+1 Lap

1:21'11.720

 1 volta  
17 F. ColapintoAlpine 43 49

+1 Lap

1:21'18.888

 7.168  
dnf A. AlbonWilliams 23 35

+15 Laps

59'28.001

 14 voltas  
dnf G. BortoletoSauber 5 2

+48 Laps

4'52.053

 33 voltas  
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 0      

Artigo anterior F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas
Próximo artigo Piastri admite que depende da sorte na briga por título da F1 2025

