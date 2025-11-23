F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas
Saindo da segunda colocação, Max Verstappen aproveitou o erro de Lando Norris na largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1, assumiu a liderança e dominou a prova em Nevada. O holandês viu a bandeira quadriculada com pouco mais de 20 segundos de vantagem sobre o britânico da McLaren, que foi seguido por George Russell, da Mercedes.
Logo atrás uma penalização para Kimi Antonelli mudou o resultado final da corrida. Apesar do italiano terminar a prova na quarta colocação, devido a uma punição de cinco segundos por 'queima de largada', Oscar Piastri, que chegou em quinto, herdou a posição.
Por causa de um acidente ainda na largada, Gabriel Bortoleto e Lance Stroll abandonaram a corrida. Alex Albon, da Williams, também não concluiu a prova.
Resultado final do GP de Las Vegas 2025
