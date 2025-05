Em uma corrida com muitas trocas de liderança e jogos de equipe pela nova regra de duas paradas obrigatórias, Lando Norris venceu o GP de Mônaco de Fórmula 1 de 2025. Apesar de não ter ficado na ponta em toda a prova deste domingo (25), o britânico só precisou esperar todos os pit stops para confirmar o primeiro lugar no principado. Gabriel Bortoleto foi o 14º, igualando seu melhor resultado no ano, que havia alcançado na Austrália.

O brasileiro bateu logo no início da corrida ao tentar ultrapassar Andrea Kimi Antonelli, mas conseguiu retornar e alcançar o pelotão, já que vários pilotos ficaram lentos para segurarem os adversários e ajudarem seus companheiros de escuderia na hora da troca nos boxes. Assim, o piloto conseguiu ficar à frente de seu colega de Sauber, Nico Hulkenberg.

Charles Leclerc, em segundo, e Oscar Piastri, em terceiro, fecharam o pódio, com Max Verstappen em quarto e Lewis Hamilton em quinto. O heptacampeão, que largou da sétima posição por conta de uma penalidade, conseguiu ganhar duas colocações para fechar o top 5. O holandês estendeu seu último stint até os momentos finais torcendo por um safety car, mas nada feito.

Brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu um sólido 14º lugar, mesmo depois de início com batida em Monte Carlo. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Isack Hadjar e Esteban Ocon conquistaram os melhores resultados do ano para a Racing Bulls e a Haas, respectivamente. O estreante na Fórmula 1 terminou na sexta posição e o veterano francês, em sétimo. Liam Lawson, Alexander Albon e Carlos Sainz completaram a zona de pontuação.

George Russell, um dos candidatos à briga pelo Mundial de Pilotos, foi apenas o 11º em um fim de semana ruim para a Mercedes, que viu a McLaren e Verstappen se distanciarem ainda mais na competição. Dois abandonaram: Fernando Alonso, por um problema em sua Aston Martin, e Pierre Gasly, que se acidentou no começo da prova.

Confira o resultado completo do GP de Mônaco de Fórmula 1:

