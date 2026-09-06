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F1 - "Vocês já devem estar cansados de ouvir": Bortoleto desabafa sobre relargada em Monza

Brasileiro da Audi perdeu posições no reínicio de prova, se recuperou e chegou em 11º

Andrei Gobbo
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Publicado:

Gabriel Bortoleto ficou perto de pontuar no GP da Itália de Fórmula 1, terminando em 11º e seguido do companheiro de equipe Nico Hulkenberg. O brasileiro da Audi afirmou que já sabia que a corrida de Monza não seria fácil, especialmente pelas deficiências da unidade de potência alemã.

O editor recomenda:

Ao SporTV, Bortoleto afirmou que, com ou sem troca de pneus durante o safety car virtual, ele duvidava que teria ritmo o suficiente para alcançar os carros da Racing Bulls.

"Olha, sendo bem sincero, não sei se a gente ia conseguir de qualquer maneira chegar nas Racing Bulls ali. A gente sabia que eles tinham um ritmo bem melhor do que o nosso desde o começo. Como eu disse no começo da semana, não ia ser fácil". 

O piloto paulista disse que já sabia dos problemas do carro da Audi, especialmente em relação aos já conhecidos problemas de largada.

"A gente tem uma deficiência de motor, uma deficiência de largada que eu não vou ficar repetindo todo final de semana para vocês, acho que vocês já devem estar até cansados de ouvir".

"Acho que a primeira largada fiz o procedimento exatamente igual à segunda. A primeira foi ok, a segunda eu perdi umas cinco posições".

"Não tem o que fazer, tive que recuperar tudo e conseguir passar todo mundo, mas aí você já tá oito segundos atrás do [Yuki] Tsunoda, foi difícil de chegar nele. Então é isso, ir para a próxima semana e esperar pelo melhor", concluiu.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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