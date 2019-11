Lewis Hamilton terá o seu segundo ‘match point’ para a conquista do seu sexto título mundial no próximo fim de semana, com o GP dos Estados Unidos em Austin, no Texas. Bastará apenas um oitavo lugar para o inglês para colocar seu nome na história da maior categoria do automobilismo mundial mais uma vez.

A corrida marcará o retorno da F1 no país de seus gestores, a Liberty Media e será o palco antes do GP do Brasil, que será realizado no fim de semana de 15 a 17 de novembro em Interlagos.

Assim como ocorreu no México, não haverá transmissão ao vivo na TV aberta, com a Rede Globo optando em passar o jogo Flamengo e Corinthians para toda a rede, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Motorsport.com, como sempre, você não perderá nada e acompanhará tudo o que acontece em Austin. Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 13h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 17h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 15h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 18h SporTV 2 Corrida Domingo 16h10 SporTV 2

