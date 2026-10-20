F1 voltará a ter corridas de 305km em 2028 após redução temporária; saiba mais

Aproximadamente um mês após anunciar que as corridas de Fórmula 1 serão mais curtas em 2027, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou que a medida só será válida para a próxima temporada. A partir de 2028, a distância habitual de 305km retornará.

A alteração consta no artigo B2.5.2 do regulamento de 2027, publicado nessa segunda-feira (19) após reunião do Conselho Mundial do Automobilismo (WMSC).

A decisão de diminuir as corridas de 305km para 290km, correspondente a duas ou três voltas, aconteceu "em linha com os ajustes nos regulamentos das unidades de potência que serão introduzidos em 2027", segundo comunicado da FIA.

No regulamento atual, o motor a combustão é responsável por 53% da potência dos carros, enquanto a parte elétrica da unidade corresponde a 47%. Para 2027, essa proporção passará para 58% e 42% e uma consequência dessa alteração é o aumento do consumo de combustível.

Porém, manter a mesma distância de corrida com um consumo maior de combustível pode exigir tanques maiores e uma mudança desse tipo pode afetar o projeto do chassi, gerando a necessidade de novos desenvolvimentos técnicos e custos adicionais. Então, para evitar modificações significativas já para 2027, a FIA decidiu reduzir a distância padrão das provas de 305 para 290 quilômetros.

Para 2028, a proporção entre motor a combustão e a parte elétrica passará a ser de 60% e 40% e entende-se que os times terão mais tempo para fazer as modificações necessárias em seus carros. No entanto, o regulamento não determina quais soluções técnicas serão adotadas nem especifica quais alterações precisarão ser feitas nos chassis. Essas decisões dependerão das estratégias de desenvolvimento escolhidas por cada equipe para atender às novas exigências.

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