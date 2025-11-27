O fim de semana de Gabriel Bortoleto começou de forma atribulada no GP do Catar de Fórmula 1. O voo do brasileiro sofreu um atraso, que o levou a perder parte do dia de mídia no Circuito de Losail, com a Sauber informando que ele atenderá os repórteres na sexta-feira, antes do treino livre único da penúltima etapa da temporada 2025.

No dia de mídia, todos os pilotos são obrigados por regulamento a atenderem a imprensa. Seis deles são destacados para a coletiva oficial da FIA, enquanto os demais fazem pequenas sessões individuais nas hospitalidades das equipes, tanto para a mídia impressa quanto para a televisiva.

A ordem das sessões individuais é determinada com base na classificação final do Mundial de Construtores do ano anterior. Com isso, a Sauber, última colocada em 2024, abre as atividades do dia, e Bortoleto estava programado para uma coletiva com a mídia impressa às 09h, horário de Brasília.

Porém, a sessão do brasileiro não ocorreu, o que levantou dúvidas. Questionado pelo Motorsport.com, a assessoria da Sauber confirmou o atraso no voo de Bortoleto, remarcando sua coletiva para evitar maiores problemas.

No curto período entre os GPs de Las Vegas e do Catar, os pilotos ainda voltaram para a Europa antes de rumarem para o Oriente Médio. Com isso, problemas nas viagens pode acontecer. Com o atraso, a da Sauber comunicou que Bortoleto atenderá a mídia impressa às 14h no horário local na sexta-feira, antes das sessões de pista em Losail.

Confira a programação do GP do Catar de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

