Fórmula 1 GP do Catar

F1: Voo de Bortoleto atrasa e Sauber remarca compromissos de mídia do brasileiro no GP do Catar

Piloto da Sauber não falou com meios de comunicação no dia de mídia no circuito de Losail

Andrei Gobbo Livia Veiga
Editado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O fim de semana de Gabriel Bortoleto começou de forma atribulada no GP do Catar de Fórmula 1. O voo do brasileiro sofreu um atraso, que o levou a perder parte do dia de mídia no Circuito de Losail, com a Sauber informando que ele atenderá os repórteres na sexta-feira, antes do treino livre único da penúltima etapa da temporada 2025.

Leia também:

No dia de mídia, todos os pilotos são obrigados por regulamento a atenderem a imprensa. Seis deles são destacados para a coletiva oficial da FIA, enquanto os demais fazem pequenas sessões individuais nas hospitalidades das equipes, tanto para a mídia impressa quanto para a televisiva.

A ordem das sessões individuais é determinada com base na classificação final do Mundial de Construtores do ano anterior. Com isso, a Sauber, última colocada em 2024, abre as atividades do dia, e Bortoleto estava programado para uma coletiva com a mídia impressa às 09h, horário de Brasília.

Porém, a sessão do brasileiro não ocorreu, o que levantou dúvidas. Questionado pelo Motorsport.com, a assessoria da Sauber confirmou o atraso no voo de Bortoleto, remarcando sua coletiva para evitar maiores problemas.

No curto período entre os GPs de Las Vegas e do Catar, os pilotos ainda voltaram para a Europa antes de rumarem para o Oriente Médio. Com isso, problemas nas viagens pode acontecer. Com o atraso, a da Sauber comunicou que Bortoleto atenderá a mídia impressa às 14h no horário local na sexta-feira, antes das sessões de pista em Losail.

Confira a programação do GP do Catar de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h  

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Andrei Gobbo
