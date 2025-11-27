F1: Voo de Bortoleto atrasa e Sauber remarca compromissos de mídia do brasileiro no GP do Catar
Piloto da Sauber não falou com meios de comunicação no dia de mídia no circuito de Losail
O fim de semana de Gabriel Bortoleto começou de forma atribulada no GP do Catar de Fórmula 1. O voo do brasileiro sofreu um atraso, que o levou a perder parte do dia de mídia no Circuito de Losail, com a Sauber informando que ele atenderá os repórteres na sexta-feira, antes do treino livre único da penúltima etapa da temporada 2025.
No dia de mídia, todos os pilotos são obrigados por regulamento a atenderem a imprensa. Seis deles são destacados para a coletiva oficial da FIA, enquanto os demais fazem pequenas sessões individuais nas hospitalidades das equipes, tanto para a mídia impressa quanto para a televisiva.
A ordem das sessões individuais é determinada com base na classificação final do Mundial de Construtores do ano anterior. Com isso, a Sauber, última colocada em 2024, abre as atividades do dia, e Bortoleto estava programado para uma coletiva com a mídia impressa às 09h, horário de Brasília.
Porém, a sessão do brasileiro não ocorreu, o que levantou dúvidas. Questionado pelo Motorsport.com, a assessoria da Sauber confirmou o atraso no voo de Bortoleto, remarcando sua coletiva para evitar maiores problemas.
No curto período entre os GPs de Las Vegas e do Catar, os pilotos ainda voltaram para a Europa antes de rumarem para o Oriente Médio. Com isso, problemas nas viagens pode acontecer. Com o atraso, a da Sauber comunicou que Bortoleto atenderá a mídia impressa às 14h no horário local na sexta-feira, antes das sessões de pista em Losail.
Confira a programação do GP do Catar de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|10h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|14h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|13h00
|Band / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|16h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após a Classificação Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Corrida Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
