Neste fim de semana, Franco Colapinto disputará seu primeiro GP de Fórmula 1 desde Abu Dhabi, no ano passado, depois de assumir a vaga de Jack Doohan na Alpine.

A organização sediada em Enstone adquiriu uma reputação de caos operacional desde que a Renault a readquiriu em 2016, tendo passado por uma reformulação total da marca e uma série de diretores técnicos e gerentes sêniores. Mais recentemente, o ex-chefe de equipe Flavio Briatore retornou como "conselheiro executivo", com Oliver Oakes saindo de sua própria organização, a Hitech, para assumir a função de chefe de equipe - apenas para deixar o cargo com efeito imediato na semana passada, na véspera do anúncio da troca de Colapinto por Doohan.

Qualquer conexão entre esses dois eventos continua sendo objeto de especulação. O irmão de Oakes foi acusado de "transferência de propriedade criminosa" no início do mês, depois de ter sido encontrado pela Polícia Metropolitana "em posse de uma grande quantidade de dinheiro".

A mais recente reviravolta nos acontecimentos fez pouco para diminuir a impressão de uma equipe em estado de crise. Mas James Vowles, chefe da Williams (equipe que teve Colapinto como parte do programa de jovens pilotos e o promoveu a uma vaga de piloto titular no ano passado, antes de liberá-lo para ir para a Alpine), acredita que o argentino ainda pode prosperar em um ambiente como esse.

"Está em um momento turbulento? Sim, sem dúvida", disse Vowles à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com. "Eles [a Alpine] darão apoio a Pierre [Gasly] e Franco? Acho que sim porque eles ainda são os atletas de elite que estão pilotando para eles a fim de marcar o máximo de pontos possível. O que normalmente acontece, mesmo em um período turbulento, é que você continua apoiando seus pilotos. Na verdade, acho que o aprendizado é inestimável, seja nessa equipe ou em outra."

"É tempo na pista e em um ambiente difícil . Se você sair dessa situação, será mais forte como resultado. E Franco é forte, então acho que ainda é o lugar certo para ele estar neste momento."

Apesar de ter mostrado um ritmo impressionante em nove GPs pela Williams no ano passado, substituindo Logan Sargeant, Colapinto não tinha perspectivas imediatas de voltar a correr pela equipe, uma vez que ela já havia recrutado Carlos Sainz para se juntar a Alex Albon. Mudar de equipe era a melhor opção, uma vez que havia rumores de que o contrato de Doohan garantia apenas um determinado número de corridas antes que sua posição fosse reavaliada.

Colapinto também recebeu uma "janela" de cinco corridas, portanto seu futuro está longe de ser garantido.

"Há um motivo pelo qual ficamos muito felizes em fazer uma transação com a Alpine", disse Vowles, "porque eu realmente acho que é a melhor chance de ele estar em um assento de corrida, seja em 2025 - ou pensamos, mais especificamente, em '26. Estou orgulhoso por ele ter feito parte da nossa academia e por termos a responsabilidade de fazer com que ele esteja no grid hoje. O que vocês viram conosco é que ele ganhou velocidade muito rapidamente."

"Sei que ele é imensamente rápido, por isso acho que, independentemente do prazo que eles [Alpine] tenham estabelecido, ele fará um bom trabalho nesse período de tempo", finalizou.

