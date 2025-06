F1: Vowles renova contrato como chefe de equipe da Williams

O chefe de equipe da Williams, James Vowles, renovou com a escuderia britânica de Fórmula 1, em um novo contrato de longo prazo com o time de Grove.

Vowles chegou na Williams em 2023, vindo da Mercedes, onde ocupou o cargo de diretor de estratégia, e inicialmente falou sobre a difícil tarefa que enfrentou para transformar a equipe. O executivo de 45 anos comentou que grande parte da construção dos carros da equipe ainda era feita com base em uma planilha do Excel.

Desde então, Vowles reestruturou a operação de design da equipe e garantiu a contratação do vencedor de corridas Carlos Sainz para fazer parceria com Alex Albon. Atualmente, a escuderia está em quinto lugar no campeonato mundial de construtores de F1, com 55 pontos - mais pontos do que marcou nas três temporadas anteriores juntas.

James Vowles, Williams Foto de: Clive Rose / Getty Images

Vowles disse que continua a impulsionar a equipe na busca pelo primeiro título de F1 desde 1997: "Estou muito feliz por assinar um novo contrato com a Williams, que me fez sentir em casa desde o momento em que entrei pela porta. Essa equipe icônica já me proporcionou lembranças incríveis e estamos todos unidos em nossa ambição de construir nosso legado e vencer campeonatos mundiais novamente".

"Nos últimos dois anos, nos concentramos em consertar as bases e agora temos uma plataforma para buscar a glória nos próximos anos".

Matthew Savage, presidente da Williams e da Dorilton Capital, acrescentou: "Estamos entusiasmados com o fato de James ter assinado um novo contrato com a Williams e comprometido seu futuro com a conclusão da missão que estamos realizando juntos".

"Ele trouxe experiência, energia e liderança estratégica para a tarefa de recolocar a Williams no degrau mais alto do pódio. Ainda não chegamos lá, mas é possível sentir o ímpeto que estamos construindo em Grove e estamos animados com o que vem pela frente".

