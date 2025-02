O diretor técnico da Red Bull na Fórmula 1, Pierre Waché, contrariou o chefe de equipe, Christian Horner, e afirmou que a escuderia taurina não precisa de maior janela de configuração para o carro.

No final de uma difícil temporada de 2024, a RBR conseguiu progredir, com uma atualização para Austin que resultou em outro sucesso após um longo período sem vencer.

Max Verstappen venceu a corrida sprint do GP dos EUA e seguiu com vitórias no Brasil e no Catar - e, assim, conquistou o título do campeonato de pilotos.

Embora a vitória no Brasil tenha sido mais devido à chuva, os finais de semana a partir de Austin mostraram um padrão: A Red Bull parecia estar de volta ao caminho certo de desenvolvimento, mas era um ato de equilíbrio.

Isso ficou particularmente evidente no Catar, onde a RBR não tinha ritmo no sprint, mas conseguiu vencer no domingo após mudanças na configuração.

Isso mostrou que a janela de configuração do RB20 era relativamente estreita no final da temporada. A Red Bull foi competitiva quando encontrou o ponto ideal para o carro, mas a queda no desempenho foi significativa quando a configuração estava fora da janela aceitável.

Horner e o consultor Helmut Marko deixaram claro que o RB21 precisa de uma janela de configuração mais ampla do que seu antecessor, mas, de acordo com o diretor técnico Pierre Waché, isso é um pouco mais complexo para as equipes de Fórmula 1.

"Como um sonho, é claro que você quer isso, mas sabe que, se aumentar a janela, também reduzirá o potencial geral", disse ele em uma entrevista ao Motorsport.com Holanda.

"Se você observar os outros carros e como eles são pilotados, eles correm de forma incrivelmente rígida. Você quer o carro mais rápido, mas ele não é um carro mais lento só porque a janela de configuração é pequena".

De acordo com ele, é mais importante encontrar a configuração ideal para cada pista, não importa quão pequena seja essa janela: "Você quer ter certeza de que está na janela certa para cada pista, portanto, você quer antecipar essa janela. Se você consegue fazer isso, por que você iria querer ampliar a janela e achatar [o potencial geral]?"

"Você quer construir o carro mais rápido em comparação com os outros, e não vai reduzir o potencial geral apenas para ajudar o negócio. Você reduziria o potencial geral para ajudar os pilotos a usarem o carro, mas não para ajudar os engenheiros a usarem o carro", disse Waché.

O diretor técnico estaria disposto a reduzir o potencial geral do carro para garantir que os pilotos possam tirar o melhor proveito do carro, mas não para facilitar o trabalho dos engenheiros.

A Red Bull já seguiu esse caminho com seu pacote de Austin, já que as atualizações "melhoraram muito" o equilíbrio e a correlação do carro, de acordo com Waché - às custas do potencial geral.

"O mais importante é o equilíbrio entre um carro que é mais rápido que os outros e um carro que se comporta bem para que os pilotos possam tirar o melhor proveito dele".

"Em 2023, ficou provado que nossa direção estava certa porque éramos mais rápidos que os outros. Na última temporada, provamos que estávamos errados. Toda vez há um limite em que o equilíbrio tira a vantagem em relação ao potencial geral do carro. Temos que mudar isso para este ano", conclui.

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

