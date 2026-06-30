F1: Webber conversa com equipe de meio de grid em busca de vaga para Piastri, diz jornalista alemão

A etapa austríaca da Fórmula 1, vencida por George Russell no último fim de semana, foi marcada não somente pela ação na pista, mas também pelos rumores sobre o mercado de pilotos, especialmente aqueles envolvendo Max Verstappen. Diferentes veículos de comunicação anunciaram que o time do holandês teria entrado em contato com a McLaren, o que afetaria Oscar Piastri, e o australiano também parece estar de olho em todas as possibilidades.

O tetracampeão tem contrato com a Red Bull até 2028, no entanto, o acordo conta como uma cláusula de performance, a qual permite sua saída caso ele não seja líder ou vice-líder do campeonato até a pausa de agosto. Apesar do segundo lugar na prova de Spielberg no último domingo, Verstappen ocupa o sétimo lugar na competição entre pilotos, 98 pontos atrás do líder Kimi Antonelli e 58 do segundo colocado, Russell.

Os veículos DailyMail e Sky Sports reportaram então que os representantes do holandês iniciaram contato com a McLaren para estudar as possibilidades para o futuro. Porém, Raymond Vermeulen, empresário do tetracampeão, disse ao jornal holandês De Telegraaf no último fim de semana que, apesar de Verstappen 'não ter nascido para correr no meio do pelotão', a principal intenção é permanecer na Red Bull.

Além disso, Zak Brown, CEO da McLaren, também reafirmou não ter planos para mudar sua dupla de titulares em um futuro próximo. "Temos dois pilotos incríveis, Lando e Oscar, e você os verá nos nossos carros por muito tempo", disse ao The Chris Moyles Show na Radio X.

Ainda assim, de acordo com Ralf Bach, jornalista veterano na cobertura de F1 com mais de três décadas de experiência, Mark Webber, ex-F1 e empresário de Piastri, está "correndo como uma barata tonta" estudando oportunidades para o australiano sair da McLaren, tendo falado não só com a Red Bull, mas também com a Audi.

"Webber, que é empresário do Oscar Piastri, está correndo de um lado para o outro como uma barata tonta, porque consegue ver as perspectivas na McLaren se deteriorando no que diz respeito ao Piastri. Isso está acontecendo nos bastidores. Ele também tem contatos na Red Bull e conhece muito bem como o negócio funciona", disse Bach ao F1-Insider.

"A situação está ficando delicada na McLaren e ouvi dizer que Webber, naturalmente, também está conversando com a Audi. Obviamente, há muito dinheiro envolvido, mas também se trata de uma montadora onde, como piloto jovem, você pode apostar no projeto e construir algo do zero. Então, acho que isso pode ser muito perigoso não apenas para [Nico] Hulkenberg, mas também para Piastri", concluiu.

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