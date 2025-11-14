Todas as categorias

Últimas notícias
Fórmula 1

F1 - Webber defende Piastri: "Ele tem personalidade para voltar à disputa" do título

Empresário do piloto da McLaren admitiu fase delicada que o agenciado está passando, mas está convicto de que ele não está fora da luta pelo mundial

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:

24 pontos para recuperar, faltando 81 para o final. Para manter vivas suas esperanças no campeonato mundial, Oscar Piastri precisa reverter uma tendência que não está a seu favor. Poucas pessoas acreditam nessa possibilidade. Seu empresário, Mark Webber, não escondeu as dificuldades que o agenciado compatriota enfrentou desde Baku, destacando as coisas boas que Oscar fez nesta que é apenas sua terceira temporada na Fórmula 1. O ex-piloto da Red Bull foi direto ao ponto.

Leia também:

Tentaremos dar a volta por cima", enfatizou Webber, falando à emissora britânica Channel4. "Não acho que Oscar tenha falta de motivação, mas ele passou por um período difícil. Ele pode sair dessa situação com personalidade, um elemento indispensável neste momento para voltar à luta".

Oscar Piastri, McLaren, dopo aver urtato Andrea Kimi Antonelli, Mercedes nel GP del Brasile

Oscar Piastri, da McLaren, após colidir com Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, no GP do Brasil

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Não vamos esquecer que esta é apenas a terceira temporada dele na F1, ele está fazendo uma corrida incrível, porque conseguir lutar pelo título mundial no início da carreira é algo que, nos últimos tempos, só foi alcançado por Lewis e, em geral, não houve muitos pilotos que estiveram no topo assim nos três primeiros anos da F1".

"Acho que é algo a ser levado em conta para interpretar o que está acontecendo da maneira correta", concluiu Webber. "De minha parte, vou dar um tapinha nas costas dele e tentar incentivá-lo. Mas eu sempre o vejo motivado, ele está trabalhando duro".

Piastri falou no podcast oficial da F1 Beyond the Grid, relembrando seus 2025 anos e a intensidade sem precedentes de uma temporada que, pela primeira vez, o viu (e ainda o vê) como um candidato ao título mundial de pilotos. Oscar falou sobre o fim de semana em Baku, descrevendo-o como o pior de sua carreira, sem deixar de mencionar o que havia acontecido em Monza duas semanas antes, com a ordem de ceder sua posição a Norris, retardado por um problema no pit stop.

"Foi uma combinação de várias coisas", admitiu ele ao falar sobre o fim de semana em Baku. "Cheguei à pista depois do fim de semana anterior em Monza, onde meu desempenho não tinha sido o melhor e também houve o incidente no pit stop. Em Baku, alguns aspectos da preparação para o fim de semana não foram muito úteis, e no TL1 tive um problema no motor".

"Tentei recuperar terreno no sábado, mas a sensação com os pneus C6 nunca é fácil de encontrar. Eu exigi demais, forcei demais, e isso levou ao acidente na classificação".

"Depois, no domingo, houve a largada antecipada", continuou Oscar, "talvez eu tenha me precipitado ao tentar recuperar posições na largada, mas, no final, acho que foi a tempestade perfeita, um fim de semana terrível, o pior que já vivi desde que estou no automobilismo".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

Sobre o relacionamento com Norris, Oscar não apontou nenhum problema crítico. "A troca de informações? É a mesma coisa de sempre, nada mudou. O relacionamento entre nós também não mudou, na verdade, acho que melhorou em muitos aspectos. Esta é a terceira temporada em que estamos juntos, nos conhecemos cada vez melhor e isso ajuda muito".

"Nós dois somos pessoas que não levam o que acontece dentro da pista para fora dela, pode haver um pouco de emoção no calor do momento, mas sabemos como seguir em frente. E trabalhamos muito bem juntos: queremos coisas muito semelhantes, tanto no carro quanto na equipe. Com o tempo, percebemos as sutis diferenças entre nós na maneira como gostamos do carro, mas, em termos de configuração geral, é a mesma coisa".

Piastri também mencionou Webber em relação a uma disputa que começou há alguns meses, ou seja, ultrapassá-lo no ranking de vitórias em GPs. Os dois estão atualmente empatados com nove vitórias cada. "Estamos brincando com isso há muito tempo", revelou Oscar, "em cada vitória que conquistamos há quem diga que eu estava me aproximando de Mark, mas quando a ultrapassagem chegar... acredite, ele ficará mais feliz do que eu".

Principais comentários
