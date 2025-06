F1: Webber revela "segredo" de Piastri para focar nas corridas

Oscar Piastri é, atualmente, o líder do campeonato de 2025 da Fórmula 1 e seu empresário, o ex-Fórmula 1 Mark Webber, revelou a chave do sucesso do australiano à jornalista Natalie Pinkham, da Sky Sports. No podcast F1 Nation, Pinkham explicou o que diferencia o piloto da McLaren de seus concorrentes.

"Ele não entra nas mídias sociais, não revela nada", explicou Pinkham. "Você vê certos pilotos chegando e postando nas mídias sociais, fazendo vídeos no TikTok, se expondo demais e se distraindo do que está acontecendo na pista".

O companheiro de equipe de Piastri, Lando Norris, é frequentemente alvo de críticas por sua personalidade fora da pista, que se acredita atrapalhar seu desempenho na pista. "Oscar não é nada disso, e estou gostando muito do processo de conhecer esse cara, que tem uma velocidade incrível e uma atitude fantástica", acrescentou Pinkham.

Webber revelou a arma secreta de Piastri para a supremacia na F1: "Conversei com Mark Webber sobre isso em Mônaco e ele disse que Oscar simplesmente não desperdiça seu tempo, energia ou capacidade mental pensando no que as outras pessoas pensam dele", citou Pinkham.

"Isso não o incomoda. Ele dorme como um bebê todas as noites. Ele não pensa demais nas coisas. Isso é extremamente importante para encarar as corridas com uma mente clara e calma", concluiu.

