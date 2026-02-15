Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

NASCAR Cup - Jordan rouba a cena após vitória em Daytona: "Sinto que ganhei um campeonato"

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR Cup - Jordan rouba a cena após vitória em Daytona: "Sinto que ganhei um campeonato"

NASCAR Cup: Reddick surge no fim e dá primeira Daytona 500 a Michael Jordan

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR Cup: Reddick surge no fim e dá primeira Daytona 500 a Michael Jordan

F1: Wheatley destaca "passos significativos" no desenvolvimento da Audi desde Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Wheatley destaca "passos significativos" no desenvolvimento da Audi desde Barcelona

Pedro Lima luta pelo pódio e finaliza etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 5

Geral
Geral
Pedro Lima luta pelo pódio e finaliza etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 5

ANÁLISE F1: Mercedes tenta esconder, mas W17 continua mudando

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
ANÁLISE F1: Mercedes tenta esconder, mas W17 continua mudando

F1: Qual é o grau de 'politicagem' em elogios da Mercedes e de suas clientes sobre motor Red Bull?

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Qual é o grau de 'politicagem' em elogios da Mercedes e de suas clientes sobre motor Red Bull?

NASCAR Cup: Assista à Daytona 500 ao vivo

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR Cup: Assista à Daytona 500 ao vivo

F1 - Alonso mantém confiança mesmo com início difícil: "Newey não esqueceu como projetar um carro"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Alonso mantém confiança mesmo com início difícil: "Newey não esqueceu como projetar um carro"
Fórmula 1

F1: Wheatley destaca "passos significativos" no desenvolvimento da Audi desde Barcelona

Chefe de equipe exibiu otimismo em relação a evolução do time após problemas na Catalunha

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Jonathan Wheatley, Audi F1 Team

Com problemas no carro, a Audi não conseguiu dar muitas voltas no shakedown de Barcelona, porém, o cenário mudou na primeira semana de testes da Fórmula 1 no Bahrein: a fabricante alemã conseguiu completar 344 voltas e apresentou um novo design de sidepods que chamou a atenção.

Leia também:

Após Barcelona, Mattia Binotto, chefe do projeto da Audi, descreveu a lista de tarefas a serem feitas como a “mais longa” que já viu em sua carreira. Já o chefe de equipe Jonathan Wheatley tem uma abordagem um pouco mais otimista: “Acho que os gremlins (pequenos duendes travessos que causam erros ou falhas no equipamento) ainda estão por aí, mas estamos acabando com eles”.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto: AG Photo

“Fomos a primeira equipe a colocar este carro de última geração na pista. Desenvolvemos nossa própria unidade de potência e câmbio, enquanto as outras equipes têm 20 anos de experiência com câmbios. Os passos que demos desde Barcelona foram significativos. Em Barcelona, nossas operações me pareceram um pouco pesadas, mas tudo está começando a se encaixar", continuou em coletiva de imprensa no Bahrein. 

Quando questionado se a “lista mais longa” mencionada por Binotto realmente diminuiu, Wheatley disse que, na verdade, esse é um processo interminável: “Se for como a minha lista de tarefas, ela está sempre aumentando. Você risca vários itens, mas depois acrescenta mais dez”.

“Isso é ótimo, você nunca fica entediado neste trabalho. A lista nunca termina completamente - quando terminar, será o dia em que eu vou embora", finalizou. 

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1: Mercedes tenta esconder, mas W17 continua mudando

Principais comentários

Mais de
Zeynep Taş

F1: Wolff e Brown reconhecem "bom trabalho" da Red Bull com nova unidade de potência

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Wolff e Brown reconhecem "bom trabalho" da Red Bull com nova unidade de potência

VÍDEO F1: Após apresentar carro, Cadillac vai à pista no Bahrein em dia de filmagem

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Após apresentar carro, Cadillac vai à pista no Bahrein em dia de filmagem

Horner admite que ainda tem "assuntos pendentes" na F1 e não descarta retorno

Fórmula 1
Fórmula 1
Horner admite que ainda tem "assuntos pendentes" na F1 e não descarta retorno

Últimas notícias

NASCAR Cup - Jordan rouba a cena após vitória em Daytona: "Sinto que ganhei um campeonato"

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR Cup - Jordan rouba a cena após vitória em Daytona: "Sinto que ganhei um campeonato"

NASCAR Cup: Reddick surge no fim e dá primeira Daytona 500 a Michael Jordan

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR Cup: Reddick surge no fim e dá primeira Daytona 500 a Michael Jordan

F1: Wheatley destaca "passos significativos" no desenvolvimento da Audi desde Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Wheatley destaca "passos significativos" no desenvolvimento da Audi desde Barcelona

Pedro Lima luta pelo pódio e finaliza etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 5

Geral
Misc Geral
Pedro Lima luta pelo pódio e finaliza etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 5