F1: Wheatley destaca "passos significativos" no desenvolvimento da Audi desde Barcelona

Com problemas no carro, a Audi não conseguiu dar muitas voltas no shakedown de Barcelona, porém, o cenário mudou na primeira semana de testes da Fórmula 1 no Bahrein: a fabricante alemã conseguiu completar 344 voltas e apresentou um novo design de sidepods que chamou a atenção.

Após Barcelona, Mattia Binotto, chefe do projeto da Audi, descreveu a lista de tarefas a serem feitas como a “mais longa” que já viu em sua carreira. Já o chefe de equipe Jonathan Wheatley tem uma abordagem um pouco mais otimista: “Acho que os gremlins (pequenos duendes travessos que causam erros ou falhas no equipamento) ainda estão por aí, mas estamos acabando com eles”.

“Fomos a primeira equipe a colocar este carro de última geração na pista. Desenvolvemos nossa própria unidade de potência e câmbio, enquanto as outras equipes têm 20 anos de experiência com câmbios. Os passos que demos desde Barcelona foram significativos. Em Barcelona, nossas operações me pareceram um pouco pesadas, mas tudo está começando a se encaixar", continuou em coletiva de imprensa no Bahrein.

Quando questionado se a “lista mais longa” mencionada por Binotto realmente diminuiu, Wheatley disse que, na verdade, esse é um processo interminável: “Se for como a minha lista de tarefas, ela está sempre aumentando. Você risca vários itens, mas depois acrescenta mais dez”.

“Isso é ótimo, você nunca fica entediado neste trabalho. A lista nunca termina completamente - quando terminar, será o dia em que eu vou embora", finalizou.

