Diferentemente da maioria das equipes de Fórmula 1, a Sauber não é localizada na Grã-Bretanha, mas na Suíça. Há muito tempo a localização do time é vista como ponto fraco, porém, para o chefe de equipe Jonathan Wheatley, "a vida na Suíça foi uma das maiores surpresas do trabalho".

"Estou adorando. Nós moramos em Zug [uma cidade à beira do lago no sopé dos Alpes], que não fica muito longe de Zurique. Temos essa cidade incrível logo abaixo e minha esposa e eu frequentemente nos sentamos lá à noite e pensamos: 'Meu Deus, isso não é um feriado. É aqui que vivemos'", disse em entrevista ao Motorsport.com.

Apesar do entusiasmo de Wheatley com seu novo estilo de vida, há anos a narrativa comumente aceita segue a linha de que a Sauber nunca terá sucesso porque é muito remota. Ao lado da Ferrari e da Racing Bulls, ela é uma das três equipes com sede fora do Reino Unido, em termos operacionais.

Seria fácil ridicularizar essa afirmação como um ponto de vista presunçoso, mas ela tem uma certa lógica convincente. Se você mora no eixo Oxfordshire-Buckinghamshire-Northamptonshire, pode migrar entre equipes - até mesmo entre categorias - sem mudar de casa. Hinwil, Maranello e Faenza, por outro lado, exigem um compromisso de longo prazo.

Isso não é para todos, como demonstrado pela Racing Bulls, que montou um escritório técnico satélite no campus de Milton Keynes, da 'equipe-mãe' Red Bull, e pela Sauber, que recentemente abriu uma instalação semelhante em Bicester Motion. No entanto, embora isso permita que as duas equipes pesquem entre os talentos do "Vale do Automobilismo", é um pouco abaixo do ideal em termos de espírito de equipe.

"Acho que, quando tive a oportunidade de participar do projeto da Audi, eu estava tão concentrado na corrida, na equipe, e em como ela seria, que realmente não tinha pensado em como era a vida na Suíça. Eu diria que foi uma surpresa mais do que agradável", falou.

Aprendendo com a Toyota

Ainda assim, para alguns recrutas em potencial, a troca de países é um obstáculo em potencial. O mesmo acontece com outro espectro da história: as grandes empresas automotivas tendem a estragar tudo quando tentam dirigir uma equipe de F1 de acordo com as linhas corporativas. Há até um exemplo que se encaixa perfeitamente neste exemplo, descrevendo os problemas de geografia e gerenciamento: a Toyota.

A equipe, de propriedade japonesa, mantém o indesejável recorde de ter sido a que mais gastou na F1 sem registrar uma única vitória em suas oito temporadas na categoria. Muitos dos que trabalharam na sede em Colônia relataram que a gerência sênior gastava mais tempo e energia gerenciando as expectativas da "nave-mãe" e fazendo apresentações para explicar o baixo desempenho do que encontrando maneiras de fazer os carros andarem mais rápido.

Qualquer pessoa que tenha trabalhado em um ambiente corporativo está familiarizada com o processo de inchaço da gerência, que gera mais gerência, e com líderes que falam muito, mas agem pouco.

Outro fato do mundo corporativo: quanto mais distante uma posição sênior estiver da sede, mais ela tende a se fechar em si mesma com desavenças pessoais e brigas internas. Foi isso que pareceu estar acontecendo na Sauber sob o regime anterior, quando a Audi nomeou Andreas Seidl como CEO no início de 2023 e, em seguida, transferiu Oliver Hoffmann de seu cargo de diretor técnico da montadora para uma posição bem menos definida na equipe de F1, pouco mais de um ano depois.

Em um contexto de baixo desempenho na pista, surgiram relatos de tensão nos bastidores. Em julho de 2024, Seidl e Hoffmann foram demitidos, substituídos pelo ex-chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, na função dupla de diretor de operações e diretor técnico, com Wheatley assumindo o cargo de chefe de equipe - embora o afastamento obrigatório (a chamada 'gardening leave', licença de jardinagem em tradução livre) tenha determinado que ele não começasse até a terceira etapa desta temporada.

O responsável pela movimentação das peças foi o executivo-chefe da Audi, Gernot Doellner. Já em janeiro de 2024, foi relatado que Doellner estava insatisfeito com a velocidade dos avanços técnicos na divisão de carros de estrada e estava prestes a demitir Hoffmann. Portanto, quando Hoffmann foi transferido para a Sauber em março, ao mesmo tempo em que a Audi se comprometia com uma aquisição total da equipe, em vez de apenas uma participação acionária de 75%, parecia uma manobra curiosa.

Esse pequeno quadro parecia demonstrar tudo o que pode dar errado quando uma empresa automotiva compra algo da F1: um homem sênior é expulso da diretoria principal, recebe um cargo que não é da operação da F1 na esperança de que ele saia organicamente, mas, em vez disso, ele se esforça e tenta transformar o cargo que não é da F1 em uma esfera de influência funcional. Segue-se a demissão, seguida por uma nova gerência. Tudo se repete.

Portanto, quando Doellner apareceu ao lado de Binotto em uma coletiva de imprensa no GPo da Itália e disse, sem um traço de ironia, "estamos totalmente cientes de que é necessário manter esse projeto longe dos processos corporativos", muitos na plateia simplesmente reviraram os olhos.

O grande teste seria se Binotto e Wheatley teriam permissão para continuar com seus trabalhos ou, se a equipe continuasse a ter um desempenho abaixo do esperado, as demissões voltariam. Foi perceptível que, apesar do fraco início de temporada da Sauber, não houve a 'sangria' - e os resultados têm sido ascendentes.

Wheatley subiu na hierarquia da Benetton/Renault e da Red Bull, organizações que combinaram o sucesso com a independência e o serviço a um senhor corporativo. Não é de surpreender que ele saiba como navegar nesse mundo.

"Sim, é claro, há metodologias que você precisa levar em conta", diz ele. "Eles [Audi] estão nos conhecendo. Nós estamos começando a entendê-los. Mas o ponto principal é que Gernot Doellner nos descreveu como um barco veloz e estamos indo para a Fórmula 1, que é a nossa área de especialização. Temos o apoio total da diretoria. É fantástico, devo dizer. E estou gostando muito da maneira como estamos trabalhando no momento".

"Se você observar por que Mattia e eu estamos sentados aqui agora, pode imaginar que tivemos todas essas conversas ao longo do caminho, mas foi realmente essa abordagem inspiradora que Gernot me apresentou há 12 meses, e é por isso que estou aqui agora", continuou. "São pessoas muito inteligentes, sabem exatamente que essa é uma área em que não se pode aplicar todas as mesmas filosofias que se aplica ao grupo. Mas ainda representamos a marca e, o mais importante, e onde está a maior colaboração, é garantir que nos comuniquemos e representemos a marca da maneira correta".

Em Woking, Andrea Stella demonstrou que é possível transformar uma equipe existente em uma proposta muito mais competitiva usando o atuais colaboradores de forma mais eficaz, em vez de recrutar "superestrelas" de alto nível. A McLaren contratou funcionários de outros lugares, principalmente o diretor de engenharia da Red Bull, Rob Marshall, que chegou como designer-chefe. Em termos de cargo, isso pode não parecer uma promoção, mas um de seus pontos fortes reconhecidos é agir como um facilitador entre os departamentos, em vez de colocar um selo autoral em qualquer item específico do carro.

David Sanchez veio da Ferrari, mas foi autorizado a seguir em frente quando a configuração final da engenharia de Stella não ofereceu o tipo de função sênior que ele esperava. A F1 é um negócio de inovação, portanto, em termos de estrutura, o que importa é o que funciona.

Em outra parte do grid, a Aston Martin já contratou e demitiu uma figura técnica sênior, Dan Fallows, sem grandes resultados. Talvez por ter um bilionário impaciente segurando as rédeas da empresa, ela parece estar presa no que o livro de desculpas da gerência sênior chama de "uma fase de transição".

Wheatley disse que precisa aprender mais sobre as operações da Sauber antes de colocar os cotovelos para fora, mas ele sabe como é uma organização vencedora. A importação de grandes nomes envia uma mensagem diferente para a equipe e para os acionistas. Para aqueles que estão no chão de fábrica, isso implica insatisfação e a sensação de que não são suficientemente valorizados.

"É preciso haver um equilíbrio", diz Wheatley. "Há algumas áreas em que é preciso tomar medidas muito rápidas e talvez elas precisem de uma nova liderança. Não houve muitos desses casos até o momento em que estou aqui. E você precisa identificar as futuras estrelas da organização e trazê-las para cá. Porque eu não tenho certeza de qual cultura você está criando se você só sai de casa o tempo todo".

"Se quisermos ser uma equipe de F1 de verdade, com força e profundidade em todas as áreas, precisamos recrutar desde cedo e treinar as pessoas e ensinar a elas qual é o espírito da equipe Audi. Precisamos criar nosso próprio talento e estamos no caminho certo para isso. Mattia tem alguns programas de engenharia jovem muito interessantes em andamento e posso realmente sentir que o negócio está virando uma esquina", concluiu.

Considerando que a Sauber superou quase metade do grid nos últimos seis finais de semana, é difícil argumentar contra esse ponto.

