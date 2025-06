O chefe de equipe da Sauber, Jonathan Wheatley, diz que o inesperado quinto lugar de Nico Hulkenberg no GP da Espanha de Fórmula 1 é um grande alívio para a equipe, pois as atualizações finalmente valeram a pena.

Hulkenberg marcou pontos para a Sauber em uma abertura de temporada com clima misto na Austrália, mas, desde então, ele e a equipe não conseguiram aumentar o número de pontos, pois se viram do lado errado de uma batalha extremamente acirrada no meio do grid.

O time suíço, que está se preparando para se transformar na equipe de fábrica da Audi em 2026, levou uma grande atualização para Barcelona, que incluiu um assoalho redesenhado, uma tampa do motor alterada e placas de extremidade da asa dianteira modificadas.

Hulkenberg e o companheiro de equipe estreante, Gabriel Bortoleto, mostraram-se promissores na classificação, mas enquanto Bortoleto se classificou em 12º, Hulkenberg ficou apenas em 16º, depois de perder posições no setor final.

O avanço da Sauber se mostrou genuíno na corrida, com a boa largada de Hulkenberg ajudando-o a subir para nono quando Andrea Kimi Antonelli abandfonou devido a um problema no motor Mercedes. Depois de um reinício tardio, Hulkenberg ultrapassou Isack Hadjar e a Ferrari de Lewis Hamilton para conquistar um sensacional sexto lugar, que se tornou quinto depois da penalidade de 10 segundos de Max Verstappen.

Liam Lawson, Equipe Racing Bulls, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Clive Rose / Getty Images

Embora a Sauber tenha tido muitos motivos para comemorar seu melhor resultado desde o quinto lugar de Valtteri Bottas em Ímola, em 2022, o chefe da equipe, Wheatley, ficou ainda mais satisfeito com a etapa de desempenho subjacente que a equipe conseguiu.

"Há muito trabalho árduo em andamento, muita paixão na fábrica e acho que é um grande alívio, porque sabemos do que somos capazes", respondeu Wheatley quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o que o fim de semana na Espanha significou para a equipe de Hinwil após 18 meses difíceis.

"Fiquei satisfeito com o fato de a atualização ter feito o que esperávamos. O feedback dos pilotos foi consistente e tínhamos um carro de corrida sob nossa direção hoje. É a primeira vez que sinto isso desde que estou aqui e é uma ótima sensação", completou.

Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Wheatley espera que a atualização de Barcelona permita que a Sauber seja uma parte ativa da luta por pontos no meio-campo na maioria das corridas, em vez de ser uma espectadora, o que, em última análise, é apenas uma questão de um ou dois décimos por volta.

"Na luta em que estamos, um décimo de segundo faz uma diferença enorme. Quantas vezes perdemos o Q2 por um centésimo de segundo? Qualquer desempenho que você coloque no carro fará a diferença", explicou Wheatley.

"Se olharmos para Barcelona, desde que eu venho aqui, desde 1991, ela tem sido um verdadeiro teste para o desempenho do carro e, geralmente, um carro que tem um bom desempenho aqui, tem um bom desempenho em muitos outros circuitos. As ferramentas estão funcionando agora, a correlação é boa."

Embora o ex-diretor esportivo da Red Bull tenha ficado impressionado com o desempenho de Bortoleto e tenha afirmado que o momento do brasileiro chegará, Hulkenberg recebeu os maiores aplausos ao ultrapassar Hamilton na penúltima volta. "Foi um momento de aperto, porque ele estava no ritmo", sorriu.

