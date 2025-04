Desde o último dia 01 de abril, a Sauber tem um chefe de equipe na Fórmula 1. Ex-diretor técnico da Red Bull, Jonathan Wheatley deixou o time austríaco para assumir o comando das operações da futura Audi. E, tendo feito seus dois primeiros finais de semana à frente da Sauber, o britânico faz um balanço dos primeiros passos.

Wheatley passou anos na Red Bull mas, no meio da última temporada, decidiu aceitar o desafio de comandar a Sauber a partir de 2025, um ano antes de sua transição para Audi. Juntamente com o CTO e COO Mattia Binotto, o britânico comanda agora as operações de Hinwil, e suas primeiras semanas na chefia o agradaram.

"Há uma energia na empresa agora que ela está sendo convertida de Sauber para Audi. Sinceramente, sinto que estou no lugar certo", disse Wheatley ao Motorsport.com e outros portais no Bahrein. "Eu me mudei para a Suíça com minha família. É um ótimo país, pelo qual eu já havia passado, mas nunca morado. Nós nos sentimos cada vez mais em casa lá e eu já me sinto muito, muito em casa na Sauber".

Wheatley é um dos veteranos do paddock da F1, estando com o 'circo' desde 1991. Nos últimos anos, ele trabalhou ao lado de Christian Horner, um dos chefes de equipe mais bem-sucedidos do esporte. No entanto, Wheatley não diria que aprendeu a ser chefe de equipe com Horner.

"Acho que aprendi algo com todos com quem trabalhei neste negócio nos últimos 34 anos. Eu não me concentraria em uma única pessoa porque tenho que aprender algo todos os dias. Eu estava sempre aberto a aprender algo, aberto a ouvir e observar como as pessoas reagiam. Pessoas que eu respeitava, pessoas com quem trabalhei por muito tempo".

"Na minha última equipe [antes da Sauber], trabalhei por 19 anos. Quero ser o chefe da minha própria equipe. Junto com Mattia, quero comandar a equipe do meu jeito. Sempre tive muita certeza sobre meus próprios pensamentos e opiniões. Tenho um plano para nos ajudar a passar por essa jornada de transformação e ganhar impulso. Eu sempre digo que o que importa são as pessoas, as pessoas da equipe. É nisso que me concentro".

A transição da Red Bull para a Sauber é grande. A primeira é uma equipe de ponta, enquanto a Sauber vem se arrastando no fundo do grid há anos. Além disso, a fábrica da Red Bull ficava em Milton Keynes, enquanto seu novo empregador constrói o carro na Suíça. Será que isso traz uma barreira de idioma?

"No momento, não encontrei nenhum problema no que diz respeito ao idioma dentro da equipe ou à maneira como as pessoas interagem", explica Wheatley. "Todos estão abertos a aprender. Vou tentar aprender alemão, mas não quero que eles me testem tão cedo! Isso faz parte do desafio da função que exerço e estou sempre procurando maneiras de ampliar meus horizontes".

Wheatley tem várias ideias para levar a Sauber adiante, mas agora está se concentrando principalmente em colocar as pessoas no lugar certo.

"Esta é uma equipe pequena que está em fase de transformação para uma equipe de fábrica de F1. São necessários vários projetos para fazer isso direito, e um deles é reunir as melhores pessoas. Como equipe, temos que nos sentir confortáveis com o desconforto, porque as coisas vão mudar", afirma ele. "Sempre temos que levar isso em conta e temos que ter um caminho claro para onde queremos ir. Acredito que estamos nesse caminho no momento".

