O chefe de equipe da Sauber, Jonathan Wheatley, disse que o novo regulamento sobre a flexibilidade das asas móveis a serem implementados a partir do GP da Espanha de Fórmula 1 podem ter um impacto negativo sobre as equipes da frente e que isso pode funcionar a favor de escuderias como a do brasileiro Gabriel Bortoleto.

A partir de Barcelona, a FIA reforçará os testes de carga nas asas dianteiras e traseiras, proibindo as práticas de "flexibilidade excessiva" usadas por algumas equipes para obter vantagem aerodinâmica. Todas as equipes terão que atualizar seus carros para cumprir as novas regras.

O chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, disse que essas novas práticas podem ser um "divisor de águas" que pode afetar a classificação na corrida do campeonato. Wheatley, por outro lado, acredita que essa mudança pode criar oportunidades para equipes como a Sauber, que está na parte de trás do pelotão.

Falando à imprensa em Mônaco, o britânico disse: "Todas as equipes terão de fazer algum tipo de atualização nesta semana por causa das novas regras sobre a flexibilidade da asa dianteira. Quando estávamos conversando sobre isso antes, eu esperava que essas mudanças pudessem apertar um pouco mais o grupo".

"Talvez algumas equipes estivessem tirando mais proveito dessas regras do que outras. Sou um otimista. Espero que as outras equipes sejam mais afetadas do que nós, e espero que tudo funcione a nosso favor".

O circuito de Barcelona-Catalunha é visto como o local ideal para testar os efeitos dessas novas regras devido à sua natureza técnica e à exigência de eficiência aerodinâmica. Portanto, Wheatley acredita que o impacto dos novos testes será claramente visível na classificação.

"Temos falado sobre isso [asas flexíveis] há muito tempo em nosso esporte. No início da temporada, algumas equipes estavam realmente tirando proveito disso. Todas as equipes são extremamente inteligentes. Elas tentarão minimizar a perda de vantagem. Mas Barcelona é uma pista aerodinâmica. Acho que veremos os efeitos claramente após a classificação".

Espera-se que a equipe de propriedade da Audi traga um pacote de atualização significativo para o GP da Espanha. Wheatley disse que a atualização não se limitará à asa dianteira, com detalhes a serem compartilhados na sessão de mídia da FIA antes da corrida: "Haverá alguns detalhes que você verá. Vamos revelar todos eles na coletiva de imprensa antes da corrida".

