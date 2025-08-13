Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto

Brasileiro é o 17° na tabela, tendo somado 14 pontos

Livia Veiga Filip Cleeren
Editado:
Gabriel Bortoleto, Kick Sauber, Mattia Binotto, COO and CTO of Stake F1 Team Kick Sauber and Jonathan Wheatley, Team Principal of Stake F1 Team Kick Sauber

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Gabriel Bortoleto levou a bandeira do Brasil de volta à Fórmula 1 com a Sauber, no entanto, o início da temporada do piloto definitivamente não foi a das melhores. No entanto, nas últimas duas corridas, ele terminou na zona de pontos e isso, segundo Jonathan Wheatley, trouxe um certo alívio para o brasileiro.

Os primeiros pontos de Bortoleto vieram no GP da Áustria. O fim de semana britânico não foi tão fácil, mas mais alguns pontinhos vieram na Bélgica e Hungria.

Agora, o brasileiro é o 17° colocado na tabela, passando Jack Doohan, Franco Colapinto, Oliver Bearman e Yuki Tsunoda, com 14 pontos.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Wheatley comentou a mudança de mentalidade da Sauber após um terrível 2024, quando os primeiros pontos vieram apenas na última corrida da temporada, com Zhou Guanyu.

O novo chefe da equipe de Hinwil declarou que está bastante orgulhoso e feliz com sua dupla de pilotos -- Bortoleto e Nico Hulkenberg -- e ficou surpreso com o pódio do alemão no GP da Grã-Bretanha.

"Estou extremamente satisfeito com nossa dupla de pilotos. Honestamente, ainda não consigo acreditar que aquele foi o primeiro pódio do Nico em Silverstone. Um piloto tão talentoso, pelo qual sempre tive enorme respeito, adorava assistir correr durante minha carreira. Nós tínhamos uma amizade fora das pistas porque nunca trabalhamos juntos, e agora estou conhecendo o Nico profissionalmente, na forma como ele encara cada fim de semana de corrida".

"E, claro, ele traz uma experiência enorme e muita calma, porque já passou por isso muitas e muitas vezes — o que é, obviamente, a relação perfeita para o Gabriel também. Os dois se dão incrivelmente bem, ficam genuinamente animados um pelo outro quando têm bons resultados e quando a equipe vai bem".

"E no Gabriel, temos esse talento jovem incrível, que está amadurecendo de forma brilhante este ano, evoluindo. Veja ele em Mônaco, a forma como foi crescendo até a classificação e depois até a corrida. Foi uma atuação extremamente madura, e agora ele está entregando resultados. Ele tem uma ética de trabalho que eu não via há muito tempo".

Logo na sequência, Wheatley também falou sobre o fato de Bortoleto ser bastante crítico sobre si mesmo com a mídia depois de resultados não tão positivos. Jonathan disse que não se preocupa com a forma como o brasileiro se comporta e que isso é bastante positivo, significa que o piloto está sempre pensando em como melhorar.

Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O chefe da Sauber comentou os pontos conquistados por Gabriel e o fato disso não estar necessariamente atrelado a nenhuma grande mudança feita no carro e mais sobre como os competidores se encontraram.

Wheatley confessou que Bortoleto estava colocando muita pressão em si mesmo para ter resultados mais positivos e que as três corridas onde ele pontuou ajudaram a diminuir um pouco a tensão sobre seus ombros.

Sim, [ele coloca muita pressão sobre si], mas exatamente como o Nico, com o pódio — ele nunca teria falado sobre isso, mas isso ficaria pesando na cabeça dele até ele conseguir. E agora tirou um peso das costas. É a mesma coisa com o Gabriel em relação aos pontos".

"Obviamente, ele vinha ganhando campeonatos até chegar à F1, e foi uma adaptação ali. E com o James [Key], o Mattia [Binotto], o time na fábrica, a performance que colocamos no carro, dá para ver a confiança que ele tem no carro agora — ele consegue pilotar, consegue marcar tempos de volta consistentes. Então acho que tudo isso também está contribuindo para a confiança dele".

Livia Veiga Fórmula 1
