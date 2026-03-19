Uma mudança chocante na Aston Martin aconteceu: Adrian Newey deixa o cargo de chefe de equipe do time de Silverstone na Fórmula 1 para voltar a se concentrar exclusivamente na parte técnica e Jonathan Wheatley assumirá a função, saindo da Audi após apenas 10 meses.

Após apenas 10 meses, Wheatley retornará à Inglaterra. Ainda não se sabe o cronograma devido às restrições de contrato com a Audi. A sede da Aston Martin em Silverstone fica a apenas 30 quilômetros da sede da Red Bull, onde ele passou 20 anos de sua carreira. Um retorno às origens, portanto, mas também o início de um desafio particularmente estimulante.

O primeiro elemento que torna essa oportunidade atraente é o momento, Wheatley entrará em um momento extremamente delicado. Na Audi, ele desfrutava de certa autonomia, reportando-se diretamente ao conselho, mas a convivência com Mattia Binotto não lhe garantia todos os poderes tradicionalmente associados ao cargo de chefe de equipe. Na Aston Martin, por outro lado, ele deve ter um campo de ação mais amplo.

Sua chegada também pode ter sido endossada, se não mesmo sugerida, por Newey. Os dois compartilharam 20 anos na Red Bull e não seria surpreendente se o nome de Wheatley tivesse sido indicado a Lawrence Stroll justamente pelo engenheiro.

Por sua vez, Newey se prepara para encerrar sua experiência como chefe de equipe menos de quatro meses após a nomeação. Uma função que começou em um contexto já complexo e tornou-se ainda mais difícil devido a uma crise em relação ao desempenho do esquadrão. Uma situação em que parte das responsabilidades não pode deixar de recair também sobre a gestão no topo da equipe.

Resta, por fim, entender qual será a estratégia da Audi: a equipe voltará ao mercado em busca de um novo chefe de equipe ou optará por uma reorganização interna sem a contratação de uma figura de peso equivalente?

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