Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Newey comenta rumores sobre Horner e avisa sobre mudanças na Aston Martin

Fórmula 1
F1: Newey comenta rumores sobre Horner e avisa sobre mudanças na Aston Martin

MotoGP: Moreira celebra 'objetivo cumprido' com top 10 em Silverstone

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Moreira celebra 'objetivo cumprido' com top 10 em Silverstone

MotoGP: Márquez lamenta problemas em Silverstone, mas evita se preocupar com título

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Márquez lamenta problemas em Silverstone, mas evita se preocupar com título

MotoGP: Fernández transformou “raiva” em vitória em Silverstone

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Fernández transformou “raiva” em vitória em Silverstone

MotoGP: Por que Martín e Ogura tiveram problemas com dispositivo de ajuste de altura, apesar da proibição do holeshot?

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Por que Martín e Ogura tiveram problemas com dispositivo de ajuste de altura, apesar da proibição do holeshot?

Stock Car: Fraga domina corrida principal de Santa Cruz do Sul

Stock Car
Santa Cruz do Sul
Stock Car: Fraga domina corrida principal de Santa Cruz do Sul

McDonald vence corrida 2 da Bagger World Cup em Silverstone; Granado é 2º e mantém liderança

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
McDonald vence corrida 2 da Bagger World Cup em Silverstone; Granado é 2º e mantém liderança

F1 - Asa macarena e truques do motor: Veja inovações técnicas que movimentam 2026

Fórmula 1
F1 - Asa macarena e truques do motor: Veja inovações técnicas que movimentam 2026
Fórmula 1

F1: Williams admite dificuldades com teto de gastos em meio à reforma da fábrica

James Vowles revela que time de Grove precisou redirecionar recursos do carro de 2026 para modernizar instalações ultrapassadas

Lydia Mee
Editado:
James Vowles, Williams

James Vowles, chefe de equipe da Williams, revelou que o teto de gastos da Fórmula 1 está forçando a equipe de Grove a remanejar recursos do desenvolvimento do carro atual para modernizar as instalações ultrapassadas de forma urgente.

O editor recomenda:

Após um início difícil em 2026, prejudicado por um carro com excesso de peso e atrasos antes do início da temporada, Vowles admitiu que a equipe estava “muito vulnerável” devido a deficiências na infraestrutura.

“Estamos em uma situação estranha, ficamos muito expostos neste inverno [verão no Brasil]. Há muitos, muitos anos que não conseguimos aprimorar nossas instalações até o nível necessário. E o que o teto de custos faz é nos restringir", explicou Vowles no The Vowles Verdict, vídeo publicado no site da Williams.

O impacto do histórico de poucos investimentos significa que melhorias imediatas de desempenho tiveram que ficar em segundo plano em relação a soluções operacionais de longo prazo.

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Foto: Anni Graf – Fórmula 1 via Getty Images

O chefe da equipe confirmou que esse equilíbrio está afetando diretamente os resultados da equipe em 2026: “Portanto, estamos dedicando muitos recursos para garantir que estamos resolvendo esses problemas nos bastidores, em vez de melhorar o desempenho do carro neste ano”.

“Claramente, este inverno [europeu] mostrou que temos um longo caminho a percorrer. Há muito mais que precisamos abordar e corrigir. E não é um trabalho que se faz em pouco tempo".

"Não é um trabalho de um ou dois meses. Vai levar tempo para chegarmos lá. Nosso compromisso com vocês é que vamos conseguir. Estamos nessa jornada para garantir que continuemos avançando", concluiu.

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1: Williams apenas 'sobrevive' a temporada decepcionante
Próximo artigo F1: Ex-engenheiro de Alonso revela qualidade 'secreta' de Fernando

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee

Como Schumacher "revolucionou" desenvolvimento dos carros da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Como Schumacher "revolucionou" desenvolvimento dos carros da F1

F1: Ex-engenheiro da Ferrari revela que equipe compara Hamilton a Schumacher

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-engenheiro da Ferrari revela que equipe compara Hamilton a Schumacher

F1: Bearman detalha emoção ao pilotar Lotus 97T de Senna

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Bearman detalha emoção ao pilotar Lotus 97T de Senna
Mais de
James Vowles

F1: Vowles explica por que Williams não consegue resolver problema de peso do carro imediatamente

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Canadá
F1: Vowles explica por que Williams não consegue resolver problema de peso do carro imediatamente

F1: Williams confirma mais atualizações para o GP do Canadá

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Williams confirma mais atualizações para o GP do Canadá

F1: Chefe da Williams vence prova de endurance em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Chefe da Williams vence prova de endurance em Abu Dhabi
Mais de
Williams

ANÁLISE F1: Williams apenas 'sobrevive' a temporada decepcionante

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: Williams apenas 'sobrevive' a temporada decepcionante

F1: Empresários de Pérez conversam com a Williams enquanto futuro de Sainz permanece incerto, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Empresários de Pérez conversam com a Williams enquanto futuro de Sainz permanece incerto, diz site

F1 - Sainz retruca Piastri sobre incidente na Hungria e alfineta Williams: "Nunca levei duas voltas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Sainz retruca Piastri sobre incidente na Hungria e alfineta Williams: "Nunca levei duas voltas"

Últimas notícias

F1: Newey comenta rumores sobre Horner e avisa sobre mudanças na Aston Martin

Fórmula 1
F1: Newey comenta rumores sobre Horner e avisa sobre mudanças na Aston Martin

MotoGP: Moreira celebra 'objetivo cumprido' com top 10 em Silverstone

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Moreira celebra 'objetivo cumprido' com top 10 em Silverstone

MotoGP: Márquez lamenta problemas em Silverstone, mas evita se preocupar com título

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Márquez lamenta problemas em Silverstone, mas evita se preocupar com título

MotoGP: Fernández transformou “raiva” em vitória em Silverstone

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Fernández transformou “raiva” em vitória em Silverstone