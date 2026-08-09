James Vowles, chefe de equipe da Williams, revelou que o teto de gastos da Fórmula 1 está forçando a equipe de Grove a remanejar recursos do desenvolvimento do carro atual para modernizar as instalações ultrapassadas de forma urgente.

Após um início difícil em 2026, prejudicado por um carro com excesso de peso e atrasos antes do início da temporada, Vowles admitiu que a equipe estava “muito vulnerável” devido a deficiências na infraestrutura.

“Estamos em uma situação estranha, ficamos muito expostos neste inverno [verão no Brasil]. Há muitos, muitos anos que não conseguimos aprimorar nossas instalações até o nível necessário. E o que o teto de custos faz é nos restringir", explicou Vowles no The Vowles Verdict, vídeo publicado no site da Williams.

O impacto do histórico de poucos investimentos significa que melhorias imediatas de desempenho tiveram que ficar em segundo plano em relação a soluções operacionais de longo prazo.

Alexander Albon, Williams Foto: Anni Graf – Fórmula 1 via Getty Images

O chefe da equipe confirmou que esse equilíbrio está afetando diretamente os resultados da equipe em 2026: “Portanto, estamos dedicando muitos recursos para garantir que estamos resolvendo esses problemas nos bastidores, em vez de melhorar o desempenho do carro neste ano”.

“Claramente, este inverno [europeu] mostrou que temos um longo caminho a percorrer. Há muito mais que precisamos abordar e corrigir. E não é um trabalho que se faz em pouco tempo".

"Não é um trabalho de um ou dois meses. Vai levar tempo para chegarmos lá. Nosso compromisso com vocês é que vamos conseguir. Estamos nessa jornada para garantir que continuemos avançando", concluiu.

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