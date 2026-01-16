F1: Williams anuncia Browning como reserva e academia de pilotos para 2026
Britânico também correrá na Super Formula japonesa em 2026
Williams anunciou Luke Browning como piloto reserva da equipe para a temporada 2026 da Fórmula 1. A equipe sediada em Grove não tinha um piloto reserva anteriormente, embora teoricamente pudesse contar com Valtteri Bottas, ao longo de 2025, quando ainda era o terceiro piloto da Mercedes.
Membro da Williams Driver Academy desde 2023, Browning participou de três sessões de Treino Livre 1 com a equipe em 2025. Ele terminou em terceiro na Fórmula 3 e em quarto na Fórmula 2 nos últimos dois anos, o que o torna elegível para uma superlicença.
Prestes a completar 24 anos, o britânico assumirá esse papel junto com sua primeira temporada na Super Fórmula japonesa, o que significa que ele não estará disponível para os GPs de Montreal, Spa-Francorchamps, Singapura e Las Vegas.
Williams não declarou quem será o piloto reserva nessas ocasiões, mas o piloto de testes e desenvolvimento Victor Martins é elegível para superlicença após vencer os títulos da Fórmula Renault Eurocup e da F3 em 2020 e 2022.
Junto com Oliver Turvey e Harrison Scott, Martins estará envolvido nos programas de desenvolvimento da equipe e também será responsável por aprimorar o simulador.
Williams Driver Academy
Photo by: Williams
Enquanto isso, a equipe também anunciou a nova formação da Williams Driver Academy, da qual Browning continua sendo membro.
Ele será acompanhado em 2026 pelo campeão da F4 francesa de 2022, Alessandro Giusti, que terminou em sexto na F3 no ano passado; Jade Jacquet, representante da Williams na F1 Academy após ter ficado em 24º na F4 francesa na última temporada; o campeão da F4 italiana de 2025, Kean Nakamura-Berta, que foi júnior da Alpine e vai subir para a Fórmula Regional; e Oleksandr Bondarev, vencedor de corridas na F4 italiana.
Também fazem parte da academia os pilotos de kart Dean Hoogendoorn, Will Green e Lucas Palacio. Hoogendoorn foi campeão europeu júnior da FIA e campeão da WSK Super Master Series OKJ no ano passado, enquanto Palacio conquistou o título da WSK Super Master Series OKNJ com apenas 11 anos.
