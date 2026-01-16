Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

WEC
WEC
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Geral
Geral
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma
Fórmula 1

F1: Williams anuncia Browning como reserva e academia de pilotos para 2026

Britânico também correrá na Super Formula japonesa em 2026

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Add as a preferred source
Luke Browning, Williams

Williams anunciou Luke Browning como piloto reserva da equipe para a temporada 2026 da Fórmula 1. A equipe sediada em Grove não tinha um piloto reserva anteriormente, embora teoricamente pudesse contar com Valtteri Bottas, ao longo de 2025, quando ainda era o terceiro piloto da Mercedes.

Leia também:

Membro da Williams Driver Academy desde 2023, Browning participou de três sessões de Treino Livre 1 com a equipe em 2025. Ele terminou em terceiro na Fórmula 3 e em quarto na Fórmula 2 nos últimos dois anos, o que o torna elegível para uma superlicença.

Prestes a completar 24 anos, o britânico assumirá esse papel junto com sua primeira temporada na Super Fórmula japonesa, o que significa que ele não estará disponível para os GPs de Montreal, Spa-Francorchamps, Singapura e Las Vegas.

Williams não declarou quem será o piloto reserva nessas ocasiões, mas o piloto de testes e desenvolvimento Victor Martins é elegível para superlicença após vencer os títulos da Fórmula Renault Eurocup e da F3 em 2020 e 2022.

Junto com Oliver Turvey e Harrison Scott, Martins estará envolvido nos programas de desenvolvimento da equipe e também será responsável por aprimorar o simulador.

Williams Driver Academy

Williams Driver Academy

Photo by: Williams

Enquanto isso, a equipe também anunciou a nova formação da Williams Driver Academy, da qual Browning continua sendo membro.

Ele será acompanhado em 2026 pelo campeão da F4 francesa  de 2022, Alessandro Giusti, que terminou em sexto na F3 no ano passado; Jade Jacquet, representante da Williams na F1 Academy após ter ficado em 24º na F4 francesa na última temporada; o campeão da F4 italiana de 2025, Kean Nakamura-Berta, que foi júnior da Alpine e vai subir para a Fórmula Regional; e Oleksandr Bondarev, vencedor de corridas na F4 italiana.

Também fazem parte da academia os pilotos de kart Dean Hoogendoorn, Will Green e Lucas Palacio. Hoogendoorn foi campeão europeu júnior da FIA e campeão da WSK Super Master Series OKJ no ano passado, enquanto Palacio conquistou o título da WSK Super Master Series OKNJ com apenas 11 anos.

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ESPECIAL F1: Quais serão as mudanças nos carros de 2026?
Próximo artigo Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Principais comentários
Benjamin Vinel
Mais de
Benjamin Vinel
Principais desafios da Red Bull para temporada 2026 da F1

Principais desafios da Red Bull para temporada 2026 da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Principais desafios da Red Bull para temporada 2026 da F1
F1: Tsunoda ainda não assinou com Honda para 2026 por indefinição da Red Bull

F1: Tsunoda ainda não assinou com Honda para 2026 por indefinição da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Tsunoda ainda não assinou com Honda para 2026 por indefinição da Red Bull
F1: Doohan deixa Alpine em meio a rumores de mudança para Super Fórmula

F1: Doohan deixa Alpine em meio a rumores de mudança para Super Fórmula

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Doohan deixa Alpine em meio a rumores de mudança para Super Fórmula
Mais de
Williams
EXCLUSIVO F1: Por que Williams não vê 2026 como um teste de fogo

EXCLUSIVO F1: Por que Williams não vê 2026 como um teste de fogo

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
EXCLUSIVO F1: Por que Williams não vê 2026 como um teste de fogo
F1: Williams revela data de lançamento da pintura de 2026

F1: Williams revela data de lançamento da pintura de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Williams revela data de lançamento da pintura de 2026
F1 - "Hoje dou risada, mas na época não foi engraçado": Piastri relembra polêmica sobre contrato com Alpine

F1 - "Hoje dou risada, mas na época não foi engraçado": Piastri relembra polêmica sobre contrato com Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - "Hoje dou risada, mas na época não foi engraçado": Piastri relembra polêmica sobre contrato com Alpine

Últimas notícias

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Entre em contato

© 2026 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros