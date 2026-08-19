F1: Williams anuncia renovação de contrato de Carlos Sainz
Espanhol chegou a ter o nome ligado a outras equipes, mas decidiu ampliar vínculo com time britânico
Um dia após confirmar a permanência de Alex Albon para a temporada 2027 da Fórmula 1, a Williams anunciou nesta quarta-feira (19) a renovação do contrato de Carlos Sainz.
Diferentemente do acordo com Albon, a equipe britânica confirmou um vínculo de maior duração com o espanhol. A Williams não revelou exatamente até quando vai o novo contrato, limitando-se a informar que se trata de um acordo plurianual.
A confirmação encerra as especulações sobre o futuro de Sainz, que chegou a ter seu nome ligado a outras equipes durante a temporada. O espanhol, porém, optou pela continuidade do projeto da Williams.
“Estou muito feliz em anunciar minha jornada contínua com a família Atlassian Williams F1 Team”, disse Sainz em um comunicado. “Acredito verdadeiramente nas pessoas que formam esta equipe, tanto na fábrica quanto nos autódromos, e nos investimentos e trabalho árduo que acontecem nos bastidores.”
“Juntos, temos o que é preciso para reverter essa situação. Estou tão comprometido quanto no primeiro dia em ajudar a Williams a voltar ao lugar que lhe pertence e ansioso para criar mais memórias com a equipe."
"Desde que chegou, o talento de Carlos ao volante e sua dedicação na fábrica têm sido extremamente valiosos para este projeto", disse James Vowles, chefe da equipe. "Ele é um líder nesta equipe, e fico muito satisfeito por ele enxergar o que é possível alcançar enquanto continuamos a reconstruí-la."
"Não são apenas sua habilidade de pilotagem e sua velocidade que se destacam, mas também o trabalho que ele realiza nos bastidores em busca de alto desempenho. Carlos compartilha a convicção e a ambição que temos na Williams e se empenha diariamente para concretizá-las."
"Junto com Alex, acredito verdadeiramente que temos uma das duplas de pilotos mais fortes do grid e uma equipe capaz de lutar, unida, por cada fração de desempenho", concluiu.
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