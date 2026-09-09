A Fórmula 1 volta a Madri, e a Williams decidiu homenagear este GP com uma homenagem que evoca história e identidade. A equipe britânica optou por reviver as cores do FW07C, o carro que, em 1981, conquistou o título mundial de construtores e que representa um dos capítulos mais brilhantes de sua tradição.

É uma referência direta à última vez em que a F1 correu nos arredores de Madri, no histórico circuito de Jarama, quando Alan Jones e Carlos Reutemann defendiam as cores de uma equipe que, na época, era sinônimo de vanguarda na disputa pelo título mundial, conquistando pela segunda vez o título já conquistado no ano anterior, em 1980.

A pintura especial, que acompanhará Carlos Sainz em sua primeira corrida na cidade onde nasceu e cresceu, e Alex Albon em sua tentativa de trazer pontos para Grove, é uma combinação de branco, verde e azul-marinho e retoma exatamente as cores históricas daquela época.

Pintura da Williams Foto: Williams

Não se trata apenas de um exercício estético, mas de uma mensagem clara que a Williams quis transmitir várias vezes no último ano, inclusive com o retorno do logotipo histórico: a equipe quer reconstruir seu futuro a partir dos alicerces que a tornaram grande.

A apresentação, realizada no coração de Madri, na Plaza de Callao, transformou a Fan Zone em uma pequena viagem no tempo.

Para Sainz, será a décima terceira corrida em casa, considerando os muitos GPs disputados em Barcelona, onde, aliás, ele sempre teve um bom desempenho, mas será a primeira na cidade onde nasceu. Um detalhe que acrescenta ainda mais motivação para um GP do qual ele também é embaixador.

James Vowles explicou como essa pintura representa uma ponte entre o que a Williams já foi e o que ela quer voltar a ser.

"Nossa missão de voltar à frente no grid nasce, é inspirada e é guiada por tudo o que fizemos no passado".

"Estou incrivelmente orgulhoso de celebrar isso por meio da pintura especial da Atlassian, que conecta a equipe que éramos em Jarama com aquilo em que estamos nos tornando hoje, graças a uma colaboração direcionada, a uma inovação tecnológica aprimorada e a uma verdadeira criatividade. O carro está fantástico e mal posso esperar para vê-lo rodando em Madri".

Pintura da Williams Foto: Williams

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