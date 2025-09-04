A Williams entrou com um pedido de revisão para a FIA sobre o incidente no GP da Holanda de Fórmula 1 entre Carlos Sainz e Liam Lawson, que resultou em uma penalidade de 10 segundos para o espanhol.

Sainz e Lawson se tocaram após a relargada da corrida em Zandvoort, no último fim de semana, colidindo na Curva 1 depois da retirada do primeiro safety car. Os dois pilotos ficaram com os pneus furados e precisaram retornar ao box, o que os colocou uma volta atrás no pelotão.

Os dois sentiram que o outro foi o culpado e Sainz se mostrou claramente irritado ao receber a punição. Os comissários decidiram que Lawson tinha o direito da curva e que o eixo dianteiro do carro do espanhol não estava suficientemente ao lado do neozelandês.

Dessa forma, a Williams entrou com um pedido de revisão, que será avaliado pela FIA para verificar se é admissível.

“Podemos confirmar que submetemos um pedido de revisão à FIA relacionado à penalidade de Carlos em Zandvoort”, disse a equipe em comunicado. “É importante para nós que entendamos como devemos competir no futuro e esperamos um desfecho positivo”.

A partir disso, a Williams terá que provar que possui evidências novas e suficientes para ter a chance de reverter o resultado.

Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Sainz afirmou na quinta-feira que conversou com os comissários após o GP da Holanda e acredita que conseguiu convencê-los de que a decisão tomada durante a corrida foi equivocada.

“Sim, tive a chance de ir falar com eles depois da corrida. Pudemos conversar por 15 minutos para analisar o incidente. Ficou muito claro para mim que, assim que eles tiveram acesso a todas as evidências e olharam para os pontos que deveriam ter sido analisados para tomar a decisão correta, perceberam que, provavelmente, a decisão tomada não foi a melhor”, revelou o espanhol.

“Agora estamos tentando ver se conseguimos reunir evidências suficientes e elementos que permitam mudar o resultado da penalidade, porque ainda acredito firmemente que a punição que recebi foi muito ruim e também um julgamento equivocado. É algo que pode acontecer, desde que exista a possibilidade de reavaliação e, se houve algum mal-entendido, falta de evidência ou de análise, então ainda há tempo para reanalisar, reabrir o caso e mudar a decisão”, concluiu.

